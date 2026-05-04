Motori. Torna in pista il sanremese Kevin Liguori nel campionato R-One 2026

Dopo la lunga pausa invernale è tornato in pista il sanremese classe 1997 Kevin Liguori, impegnato nel campionato endurance 10 ore R-One 2026 a bordo dei TB Kart 4 Tempi di IRK Promotion. Un ritorno importante, questa volta nella categoria principale, la EK1, dopo il quarto posto ottenuto nel 2025 in EK2.

Liguori è nuovamente al via con i colori del Goats Racing Team, inserito in una nuova formazione composta dai piloti bergamaschi Bruno Colombo e Daniele Rossi, sotto la guida del Team Manager Andrea Pirola. Con questa squadra ha già affrontato i primi due round stagionali.

Il debutto, disputato il 14 aprile sul circuito di Ottobiano (PV), si è rivelato particolarmente complicato. “È stato davvero difficile – racconta Liguori – la forte pioggia non ci ha lasciati un secondo”. Nonostante una buona qualifica che li aveva portati a partire nei primi dieci, l’arrivo della pioggia ha rimescolato le carte.

Il team era riuscito comunque a lottare per le prime posizioni tra quasi 50 squadre, ma alcuni problemi strategici e soprattutto un guasto al kart di un compagno – probabilmente causato dalla grande quantità d’acqua in pista – hanno compromesso la gara. Dopo una lunga sosta per la riparazione, il team ha chiuso in dodicesima posizione.

Dopo un esordio complicato, la squadra ha analizzato nel dettaglio i dati per preparare al meglio il secondo appuntamento, andato in scena il 25 aprile sul circuito di Franciacorta.

“Eravamo molto carichi – spiega Liguori – e pronti a riscattarci, anche grazie a condizioni meteo completamente diverse”. Partiti dalla decima posizione su 48 team provenienti da tutta Europa, i piloti hanno subito imposto un ritmo competitivo, seguendo la strategia studiata nei giorni precedenti.

A metà gara la consapevolezza era positiva, ma la sfida ancora aperta. A circa due ore dalla fine, il team occupava stabilmente la seconda posizione, a pochi secondi dai leader. Nell’ultimo stint Liguori e compagni hanno tentato il tutto per tutto per conquistare la vittoria, senza però riuscire nel sorpasso finale.

Resta comunque un risultato di grande valore: un secondo posto che riporta entusiasmo e fiducia in vista del prosieguo della stagione.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 16 maggio 2026 sul circuito di Nizza Monferrato, in provincia di Alessandria, dove il team cercherà di confermare i progressi e puntare ancora più in alto.