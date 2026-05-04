Beach volley, grande spettacolo a Borgo Marina: si chiude la tre giorni della “Città di Imperia”

Si è conclusa con grande partecipazione e spettacolo la tre giorni di beach volley “Città di Imperia”, andata in scena nella suggestiva cornice della Spiaggia d’Oro, richiamando atleti e pubblico per un evento di alto livello sportivo.

La tappa nazionale Platinum del campionato per società 2x2 femminile ha visto il dominio assoluto del CUS Torino, che ha conquistato l’intero podio sotto gli occhi attenti del proprio presidente, spartendosi il montepremi da 2000 euro messo in palio dalla FIPAV.

Sul gradino più alto sono salite Anna Dalmazzo e Giulia Concetti, seguite dalle compagne di squadra Silvia Giacosa e Noemi Sacco, mentre il terzo posto è andato a Valentina Di Prima e Chiara Zanon, a completare uno storico tris torinese. Ai piedi del podio Vittoria Quagliotti ed Elisa Tonello del Beach Volley Training.

La giornata inaugurale del venerdì è stata condizionata dal forte vento, che non ha comunque impedito lo svolgimento di incontri di buon livello agonistico e tecnico davanti a un folto pubblico.

Nel torneo femminile “Serie Beach 2” del sabato, la vittoria è andata a Francesca Maggisano e Carlotta Silvestri, che hanno superato in finale Tania Pomili e Micaela Napoli. Terzo posto per Valeria Mastromauro e Beatrice De Salvo, che si sono aggiudicate il materiale elettronico messo in palio da M+Plus.

Ottimo riscontro anche per il torneo promozionale universitario, che ha fatto registrare oltre 30 squadre iscritte, confermando il crescente interesse verso la disciplina.

La manifestazione si è chiusa con la tappa Essegi Computer 2x2 maschile Serie B2, vinta dalla coppia Gioele Gazzera - Fabio Moroni, protagonisti di una spettacolare finale conclusa al terzo set contro Fabio Brofiga e Dennis Leonelli. Terzo posto per Marco e Matteo Gervasoni.

Alla cerimonia di premiazione ha preso parte il sindaco di Imperia, Claudio Scajola.

La manifestazione è stata organizzata dalla Polisportiva 1990 CEM Riviera Volley con il supporto della FIPAV Italia, FIPAV Liguria – Comitato Ponente, oltre al contributo di sponsor e partner tra cui Banca Mediolanum, Essegi Computer, Acqua Calizzano, Birra Baladin e Grafiche Amadeo, insieme al sostegno della Città di Imperia – assessorato allo sport e ufficio manifestazioni. Un evento riuscito che conferma Imperia come punto di riferimento per il beach volley nazionale.

on tre squadre classificatesi ai primi tre posti della classifica il Cus Torino ha fatto il pieno nella tappa Nazionale Platinum del campionato nazionale femminile per società disputato lo scorso fine settimana sulla battigia della Spiaggia d’Oro ad Imperia.

La migliore tra le tre compagini universitarie torinesi è risultata essere quella composta da Anna Dalmazzo e Giulia Concetti protagoniste di un percorso netto ed aggiudicatesi per 2 a 0 (15-13; 15-12) la finale disputata contro le compagne di società Silvia Giacosa e Noemi Sacco.

Sullo scalino più basso del podio sono salite le altre rappresentanti del Cus Torino: Chiara Zanon e Valentina Di Prima che nella combattuta e spettacolare finalina hanno regolato, imponendosi per 2 a 0 (21-19; 19-17) le rappresentanti del team piemontese del Beach Volley Training di Beinasco Vittoria Quagliarotti ed Elisa Tonello.

Sulle spiagge del Ponente le finaliste (tutte peraltro ben classificate nel ranking nazionale) sono di casa avendo in passato, individualmente o in coppia con altre giocatrici, partecipato (ed in alcuni casi vinto) tornei di Beach Volley organizzati dalle varie società sportive.

Quello della Polisportiva Corpo & Movimento Riviera Volley è stato, nel corso dello scorso fine settimana, un impegno alquanto impegnativo, avendo il team giallonero –che sotto l’egida dei comitati nazionali e territoriali della Fipav, ha curato l’evento sotto tutti gli aspetti– dato vita anche ad altri due importanti e partecipati tornei.

Tra questi il “Serie Beach 2” kermesse che ha fatto registrare la vittoria di Francesca Magisano e Carlotta Silvestri impostesi in finale per 2 a 1 (21-11; 11-21; 15-10) su Tania Pomili e Micaela Napoli. Al terzo posto si sono classificate Valeria Mastromauro e Beatrice De Salvo che hanno superato per 2 a 0 (21-12; 21-12) Elisa Bonaudo e Camilla Gandolfo.

Grande partecipazione hanno fatto registrare anche il Torneo Universitario con oltre trenta coppie iscritte e la tappa Serie B2 maschile 2x2 Essegi Computer dominata dalla coppia di atleti locali composta da Gioele Gazzera e Fabio Moroni usciti vincitori nella vibrante finale, al terzo set, su Fabio Brofiga e Dennis Leonelli. Al terzo posto si sono classificati Marco Mannella e Matteo Gervasoni.

La manifestazione imperiese è stata sostenuta da una serie di sponsor e partner tra i quali figurano Banca Mediolanum, Essegi Computer, Acqua Calizzano, Birra Baladin e Grafiche Amadeo. Determinante il sostegno della Città di Imperia – assessorato allo sport e ufficio manifestazioni. Le premiazioni sono state effettuate personalmente dal Sindaco di Imperia Claudio Scajola.

La riuscita di questo grande evento conferma la valenza delle spiagge di Imperia quale volano per lo sviluppo della disciplina proponendosi ancora una volta quale punto di riferimento per iniziative di importante spessore nazionale.