Calcio. La Sanremese chiude in bellezza, vittoria a Sestri Levante e settimo posto finale

La Sanremese chiude il campionato al settimo posto, dopo il successo sul campo del Sestri Levante che perde il treno playoff: uno 0-2 firmato Garcia e Moreo.

Così Marco Banchini, tra bilancio e ringraziamenti, chiude questa parte di stagione che lo ha visto approdare sulla panchina matuziana dall'inizio del girone di ritorno:

"Voglio ringraziare la squadra, lo staff e tutte le persone in societa per questi mesi di lavoro insieme. Tutta la dirigenza, da Karembeu a Masu a Ornithopoulos a Issa, aveva chiesto una salvezza tranquilla che non è mai stata in dubbio. Chiudere con l'obiettivo centrato a due giornate dalla fine mi ha permesso di poter dare spazio a chi ha giocato meno e sono arrivate 2 vittorie. 33 punti nel girone di ritorno sono certamente un gran bottino, considerando che nel girone di ritormo è sempre piu difficile fare punti rispetto al girone d'andata. Grazie ai tifosi, anche oggi ci hanno sostenuto in questo derby ligure, si sono fatti sentire con cori e tamburi, cosa che a me piace molto, e sono sincero nel dire che abbiamo sempre sentito davvero tanto il loro sostegno".