Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti vola in Final Four di Coppa Italia e prepara il grande evento di casa (Foto)

Un’altra pagina importante di sport, inclusione e passione porta la firma della Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti, protagonista domenica a Crema nella fase preliminare della Coppa Italia FISPIC di calcio a 5 B1, riservata agli atleti non vedenti assoluti. La formazione ligure ha conquistato con pieno merito la qualificazione alla Final Four nazionale, imponendosi nel triangolare contro Insuperabili Torino e Ticinia Novara al termine di una giornata intensa e ricca di emozioni.

Arrivata in Lombardia dopo alcuni giorni di preparazione tra Sanremo e Milano, la squadra ha confermato sul campo tutto il proprio valore, mettendo in mostra qualità tecniche, organizzazione e grande spirito di gruppo, segnali già emersi nel recente avvio di campionato. La giornata si era aperta con il successo del Ticinia Novara sugli Insuperabili Torino per 4-0, trascinato dalle quattro reti di Kristian Kovacs. Nel secondo incontro è poi entrata in scena la squadra ligure, capace di superare nettamente Torino con un eloquente 6-0. Grande protagonista Mehmet Dincer, autore di uno straordinario poker, mentre Kahraman Kurbetoglu ha completato l’opera con una doppietta.

Decisiva l’ultima sfida contro il Ticinia Novara, vinta dalla Sanremo-Liguria per 6-2 al termine di una gara combattuta e spettacolare. Ancora sugli scudi Kahraman Kurbetoglu, autore di ben cinque reti, con Mehmet Dincer a completare il tabellino ligure. Per i piemontesi doppietta di Kristian Kovacs. Grazie a questi risultati, la società matuziana ha centrato l’accesso alla Final Four della Coppa Italia FISPIC, in programma il 20 e 21 giugno, raggiungendo le altre tre squadre già qualificate: Quarto Tempo Firenze, Sport Ability Roccaraso e Florio-Salamone Palermo.

Un traguardo significativo per il club ligure, protagonista di una costante crescita sia sul piano sportivo sia nella promozione del calcio per non vedenti e dello sport inclusivo. La stagione, però, entra ora nella sua fase decisiva. Dal 29 al 31 maggio, infatti, Sanremo ospiterà le gare di ritorno del Girone Nord del Campionato Italiano di calcio a 5 B1. Le partite si disputeranno sul campo della Sanremese a Pian di Poma, dove la Sanremo-Liguria affronterà nuovamente Ticinia Novara, Insuperabili Torino e Quarto Tempo Firenze davanti al pubblico di casa.

Obiettivo dichiarato sarà la qualificazione alla fase finale nazionale, prevista a Roma il 13 e 14 giugno, in un appuntamento che avrà valore non soltanto sportivo, ma anche sociale, per continuare a diffondere sul territorio il messaggio dello sport paralimpico come strumento di inclusione e crescita collettiva.