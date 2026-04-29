Beach volley a Imperia, tutto pronto sulla Spiaggia d’Oro: tre giorni di gare tra élite nazionale e circuito ligure

A tre giorni dall’inizio delle partite sull’arenile della Spiaggia d’Oro di Imperia Borgo Marina, cresce l’attesa per un intenso weekend dedicato al beach volley. Mentre si avvicina la chiusura delle iscrizioni nelle varie categorie, proprio sulla sabbia si stanno ultimando gli allestimenti per accogliere le numerose squadre provenienti dal Nord Italia.

Il villaggio sportivo sarà composto da un campo centrale e due campi laterali, pronti a ospitare un programma ricco e variegato. Le competizioni prenderanno il via venerdì 1° maggio, con appuntamenti di rilievo sia a livello nazionale che regionale. Ad aprire il calendario sarà il 1° maggio il torneo Platinum 2x2 femminile nazionale, con un montepremi di 2000 euro messo a disposizione dalla FIPAV Italia. Un evento di alto livello che porterà sulla sabbia alcune delle migliori coppie del panorama italiano. Il giorno successivo, 2 maggio, sarà la volta della tappa di Serie B2 femminile Banca Mediolanum, valida per il circuito ligure, affiancata da un torneo promozionale universitario, organizzato in collaborazione con la facoltà di Imperia. Gran finale il 3 maggio, con la tappa di Serie B2 maschile Banca Mediolanum, anch’essa inserita nel circuito ligure, che promette spettacolo e competizione fino all’ultimo punto.

L’organizzazione dell’evento è curata dalla Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley, in collaborazione con il Comune di Imperia – Assessorato allo Sport, la FIPAV Italia e la FIPAV Liguria – Ponente. Un appuntamento che si preannuncia come uno dei momenti sportivi più significativi della stagione primaverile imperiese, capace di unire competizione, spettacolo e promozione del territorio.