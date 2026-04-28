Basket, Olimpia “Wizards” under 13 vola alle Final Four regionali: decisiva la vittoria su S. Caterina

Obiettivo centrato per la formazione Under 13 guidata da coach Alessandro Veneziano e dal suo assistente Davide Casella, che conquista l’accesso alle Final Four regionali grazie al successo in gara 2 contro la Polisportiva S. Caterina di Genova con il punteggio di 66-81.

La squadra, nata dalla collaborazione tra Arma Taggia e Sanremo, prosegue così il suo percorso vincente nel campionato regionale, dove le franchigie sono intitolate ai team NBA. L’Olimpia “Wizards” ha dominato il girone del Ponente ligure con un impressionante bilancio di 17 vittorie e una sola sconfitta, superando poi l’Auxilium “Heats” di Genova agli ottavi e imponendosi anche nella doppia sfida contro i “Warriors” della S. Caterina.

Ora il gruppo è tra le migliori quattro squadre della Liguria insieme ai “Clippers” di Alassio, ai “Nuggets” del MyBasket Genova e ai “Timberwolves” di Chiavari, questi ultimi avversari in semifinale sabato 2 maggio alle ore 17 al Pala Pagnini di Savona.

Il progetto alla base della squadra è nato a inizio stagione con l’inserimento di quattro giocatori provenienti dal SEA Basket e con l’affidamento della guida tecnica a un allenatore di grande esperienza. Un percorso che ha portato risultati importanti sia dal punto di vista sportivo che umano.

«L’idea di ripartire con un gruppo così giovane mi aveva inizialmente preoccupato – ha spiegato coach Veneziano – sia per le dinamiche dell’età sia per le aspettative elevate. Devo ringraziare Ezio Arduino, che li ha cresciuti, la società e il mio assistente per il supporto nel far crescere e amalgamare questi ragazzi. L’obiettivo minimo è stato raggiunto, ma ora arrivano le due partite più importanti e serviranno concentrazione e determinazione».

Grande attesa dunque per la semifinale contro i Timberwolves di Chiavari, in una sfida che promette spettacolo e che potrebbe aprire le porte alla finale per il titolo regionale.