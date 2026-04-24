Sanremo Rugby: giovanili biancazzurre in campo, segnali positivi tra vittorie, crescita e determinazione (Foto)

Dopo la grande festa per l’11ª edizione del Festival Internazionale del Rugby, le formazioni biancazzurre sono tornate in campo per affrontare i rispettivi impegni di campionato e raggruppamento, offrendo segnali incoraggianti sotto diversi aspetti. Sabato l’Under 14, in collaborazione con Red e Savona, è scesa in campo a Cuneo per il proprio raggruppamento di categoria. Nella stessa giornata, l’Under 16, insieme a Reds, Imperia e Savona, ha disputato a Moncalieri una partita di campionato, mentre le formazioni femminili Under 14, 16 e 18 sono state impegnate ad Alba.

“Una partita che ha dato risultati incoraggianti sul piano del gioco” ha commentato l’allenatore dell’Under 14, Alessandro Alchieri, sottolineando come “la voglia dei ragazzi di dimostrare il loro valore li ha fatti combattere fino all’ultimo minuto nonostante le molte assenze”. Un segnale importante di carattere e determinazione, che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.

Grande soddisfazione anche per l’Under 16, come evidenziato dal tecnico Alessandro Viaggi: “Abbiamo vinto il nostro girone grazie a una grande costanza nei risultati e a prestazioni esaltanti”. Un successo costruito nel tempo, frutto di “un lavoro meticoloso, studiato, ripetuto e convinto”, che ha permesso alla squadra di crescere progressivamente: “Siamo partiti in sordina, poi con il tempo è emersa la condizione di farcela fino a raggiungere il nostro sogno”. Un traguardo condiviso con tutto l’ambiente: “Complimenti a tutti: ragazzi, dirigenze, genitori e allenatori”.

Sul fronte femminile, l’analisi dell’allenatore Franco Parini evidenzia luci e margini di miglioramento: “Le Under 16 hanno giocato bene nonostante gli infortuni”, mentre per le più giovani “le Under 14 hanno bisogno di migliorare sul fattore mentale, ci lavoreremo in allenamento”.

Un fine settimana ricco di impegni e indicazioni preziose, che conferma la crescita del movimento biancazzurro, tra risultati concreti e un percorso di sviluppo continuo.