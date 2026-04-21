Nasce a Bordighera un nuovo polo dell’apnea: BordigherApnea Freediving Liguria cresce e porta atleti sul podio nazionale

Nel Ponente ligure sta prendendo forma una nuova realtà sportiva dedicata all’apnea: BordigherApnea Freediving Liguria, progetto nato di recente a Bordighera e sviluppato in collaborazione con il Centro Sub Riviera dei Fiori, che ha affidato al gruppo la gestione dell’intera attività legata a questa disciplina.

L’obiettivo è chiaro: creare un punto di riferimento territoriale per l’apnea, capace di coinvolgere atleti e appassionati da tutta la Liguria di Ponente, da Imperia a Sanremo, fino alle zone limitrofe e alla vicina Francia. L’attività si svolge durante tutto l’anno con corsi e allenamenti in piscina, rivolti sia ai principianti sia a chi punta a un percorso agonistico.

Proprio sul fronte delle competizioni è arrivata una conferma importante della crescita del movimento. Domenica scorsa, il gruppo ha partecipato a una gara con 13 atleti, dodici dei quali provenienti dal territorio e uno residente a Milano ma tesserato con la squadra. Una presenza numerosa che testimonia l’espansione della disciplina anche nel Ponente. I risultati non sono mancati, con diversi passaggi di categoria nel circuito nazionale dell’apnea, che prevede il percorso da Esordienti fino all’Élite, il livello più alto.

Promossi in Terza categoria: Sara Adinolfi, Riccardo Amalberti, Christophe Manno, Aljosha Pisano.

Promossi in Seconda categoria: Alessandro Ghigo, Federico Pireri, Stefano Modesti.

Conferme in Terza categoria: Paolo Canestrelli, Luca Viale Grossi Bianchi.

Seconda categoria: Mauro Orlandelli ha ottenuto una buona prestazione, sfiorando il passaggio in Prima categoria.

A livello individuale, Paolo Fontana, fondatore dell'associazione sportiva, ha ottenuto un risultato di rilievo nazionale: 262 metri nella disciplina con le due pinne, nuovo personal best e seconda miglior prestazione italiana di sempre, che è valso la vittoria nella categoria Élite.

Al di là dei numeri, il dato più significativo è la crescita di un gruppo nato sul territorio e capace, in poco tempo, di portare atleti e risultati anche sulla scena nazionale. Una realtà giovane, ma già in forte espansione.