Fantastica settimana nelle acque di Sanremo con l’Italian Grand Prix - Dragon Cup 2026 (Foto)

Cinquanta equipaggi provenienti da quindici nazioni hanno trovato condizioni ideali presso lo Yacht Club Sanremo, sede dell’Italian International Dragon Cup Grand Prix. L’evento è uno dei quattro Grand Prix della classe a livello mondiale, e Sanremo è stata confermata come sede anche per il 2027.

Mare piatto e venti medio-leggeri da ovest/sud-ovest hanno caratterizzato tutte e cinque le prove disputate, offrendo condizioni tecniche e, al tempo stesso, molto piacevoli per tutti i partecipanti.

Nella giornata inaugurale, due vittorie sono andate a Blue Haze (GBR 375) di Ivan Bradbury, con a bordo George Leonchuk, medaglia d’oro olimpica, e Lars Hendriksen.

La seconda giornata ha nuovamente offerto condizioni ottimali, con numerosi cambi al vertice della classifica.

Venerdì si è disputata una prova che ha consentito l’ingresso dello scarto, seguita da un momento conviviale presso l’Hotel Royal Sanremo, alla presenza delle autorità di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Città di Sanremo.

Sabato, purtroppo, l’assenza di vento non ha permesso lo svolgimento di ulteriori regate, ma tutti i partecipanti si sono dichiarati soddisfatti per le splendide giornate trascorse in mare.

Al termine della manifestazione, la classifica generale ha visto al primo posto Blue Haze (GBR 375), seguita da Meteor Racing (GBR 402) con Pete Cook, insieme a Torvar Mirsky e Federico Melo.

Al terzo posto Tergeste (ITA 4), timonata da Beppe Zaoli con Tommaso Chieffi e Paolo Bozzano.

Primo tra i Corinthian lo svedese Karl-Gustaf Löhr su High Time (SWE 404).

Il Campionato Italiano è stato vinto da Tergeste (ITA 4) di Beppe Zaoli, davanti a Dragondine (ITA 50) di Marco Gerbaudo, vincitore del trofeo Corinthian, e a Sturm und Drang (ITA 83) di Giuseppe La Scala.

Classifiche complete sull’albo ufficiale della regata: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/13589/event

L’attività dello Yacht Club Sanremo prosegue senza sosta: il 24 e 25 aprile si disputerà il Trofeo Casinò di Sanremo, su un percorso di 100 miglia fino a Lion de Mer, di fronte a Saint-Raphaël, e ritorno.

Sempre nella giornata di sabato, al via l’iniziativa gratuita Crescere con la vela, organizzata dal circolo: oltre trenta studenti inizieranno il corso di vela di 6 mesi, dedicato ai giovani di Sanremo.