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Sport | 21 aprile 2026, 12:58

Calcio femminile, Matuziana travolgente: 9–1 alla Genova Calcio e quarto posto sempre più vicino al vertice

Le ragazze di mister Basta dominano l’11ª giornata: poker di Filippone, doppietta della new entry Rocca e gol di Gullotti e Borfiga

Weekend di soddisfazioni in casa Matuziana, questa domenica si è svolta l'11 giornata valevole per il campionato under 15 femminile regionale, gara nella quale sono scese in Campo Matuziana - Genova Calcio. Le ragazze di Mister Basta hanno chiuso la partita con un netto 9-1. Le marcatrici della giornata sono state: Sarà Filippone 4 reti, Sofia Rocca (New entry in casa Matuziana) 2 reti, Elisa Gullotti 1, Diletta Borfiga 1. Grazie a questa Vittoria le Biancoazzurre salgono al 4 posto in classifica avvicinandosi sempre di più al vertice.

La formazione della Matuziana: Campagna, Del Rosso, Djebali, Gillone.G, Fennouni, Boukerzaza, Filippone, Gullotti, Borfiga, Orsetti, Bacchi, Akil, Oualabou, Rocca.

All. Franco Basta

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