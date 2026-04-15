Imperia-Sanremese, biglietti solo per il settore ospiti: tutte le disposizioni per la gara del 19 aprile

In vista della sfida tra Imperia e Sanremese, in programma domenica alle 15 allo stadio Nino Ciccione, sono state ufficializzate le modalità di acquisto dei biglietti e le restrizioni per l’accesso allo stadio. La vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti sarà attiva fino a sabato alle 19, al prezzo di 10 euro. Importante sottolineare che non sarà possibile acquistare biglietti il giorno della partita, indipendentemente dalla residenza.

Per motivi di ordine pubblico, è stato disposto che i residenti nei Comuni di Sanremo e Taggia potranno accedere esclusivamente al Settore Ospiti, senza possibilità di acquistare altri settori dello stadio. I biglietti saranno disponibili presso la segreteria del Centro Sportivo di Pian di Poma, con obbligo di presentarsi muniti di documento d’identità. Gli orari di vendita sono fissati da martedì a sabato, dalle 14 alle 19.

Una misura che punta a garantire sicurezza e organizzazione in vista di una gara molto sentita sul territorio.