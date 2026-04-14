San Bartolomeo al Mare, tutto pronto per la “100 km nei Bricchi”: domenica il grande tour motociclistico nell’entroterra

Mancano pochi giorni alla “100 km nei Bricchi”, la gita motociclistica nell’entroterra organizzata dal Moto Club Valle Argentina con la collaborazione del Comune di San Bartolomeo al Mare, in programma domenica 19 aprile.

Il ritrovo è fissato dalle ore 8 in Largo Scofferi/Piazza della Torre, nel cuore del paese e a due passi dal mare. Da qui partirà anche il pranzo finale, servito al termine del giro.

Le prime partenze scatteranno alle ore 9, dopo il ritiro della tabella di marcia con cartina. Gli organizzatori informano che, per la concomitanza con un altro evento comunicata all’ultimo momento, il percorso è stato invertito: la cartina andrà quindi letta “al contrario”. A tutti i partecipanti sarà comunque fornita la traccia GPX da caricare sul proprio navigatore.

Regole e informazioni utili

La manifestazione è aperta a tutti i tipi di moto.

Il percorso si svolge interamente su strade asfaltate, seppur strette.

I giochi lungo il tragitto sono semplici e accessibili, senza prove estreme.

La prenotazione è obbligatoria per organizzare al meglio cucina e tabelle di marcia.

Iscrizione: 20 euro, comprensivi di pranzo e merenda con pane e Nutella.

Per prenotare è possibile:

inviare un messaggio WhatsApp o telefonare ai numeri 347 8648012 / 339 7217242

scrivere a 100km@mcva.it

utilizzare il modulo online su www.mcva.it

Il menù del pranzo

Tagliatelle fatte a mano con pesto di zucchine, basilico e limone oppure al sugo di pomodoro

Salsiccia al forno oppure flan di verdura con salsa al parmigiano

Patate fritte

½ litro d’acqua (come sempre, non vengono serviti alcolici)

Tutte le informazioni dettagliate, insieme al programma completo, sono disponibili sul sito del Moto Club Valle Argentina: www.mcva.it.

Gli organizzatori invitano motociclisti e appassionati a non perdere tempo: le previsioni meteo sono favorevoli e le iscrizioni stanno procedendo rapidamente. “Prenotate, prenotate, prenotate!”.



