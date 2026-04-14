Danza. Pioggia di premi per la Dance in Motion Sanremo al contest CSI di Chiavari

Valanga di premi per la scuola di danza Dance in Motion Sanremo in occasione del contest CSI Discipline Accademiche svoltosi sabato 11 aprile a Chiavari, dove le allieve hanno conquistato numerosi podi e riconoscimenti in diverse categorie.

Ottimi risultati già a partire dalle più giovani: Nina Mesto con “Catching the Beauty” ha ottenuto il 2° posto nel solo modern children, mentre Amelia Alzarova con “Avrò una favola” si è classificata seconda nel solo contemporaneo children. Successo anche per i gruppi con “Figlie della tempesta” e “Caravan”, entrambi al primo posto rispettivamente nelle sezioni modern children e composizione coreografica children. Terzo posto invece per “Dolcenera” nella categoria gruppi children contemporaneo.

Nella categoria junior spiccano i risultati di Giada Caridi con “L’altro lato della luna”, prima nel solo contemporaneo, e di Almina Azarova con “Matrioska”, anch’essa prima nel solo modern junior. Buoni piazzamenti anche per Valentina Terrenzi con “Human Condition” (seconda classificata solo junior advanced contemporaneo) e Alice De Vincentis con “Move”, terza nel solo modern junior. Nel duo junior modern “Lu Matrimonio”, interpretato da Ilary Sablone e Conte Nicole, arriva un secondo posto, mentre il gruppo “In the Present Now” conquista il terzo posto nel contemporaneo junior. Secondo posto anche per il gruppo modern junior con “Oggettivamente inutile”.

Ottimi risultati anche nella categoria senior: Teodora Petrillo con “Me and Nowness” ottiene il secondo posto nel solo contemporaneo, mentre Carlotta Ghione con “Sit Again” conquista il primo posto nel solo senior contemporaneo. Quarto posto per Stella Giovinazzo con “Heart Flames” nel solo senior modern e secondo posto per Elisabetta Corte con “Appesa a un filo”. Nel contemporaneo gruppi senior arriva un altro secondo posto con “L’amore sacro e l’amor profano”, mentre il gruppo modern senior con “Muglièri” conquista il primo posto.

Grande la soddisfazione delle direttrici artistiche Simona Tovoli e Chiara Napoli, che hanno espresso orgoglio per i risultati ottenuti e per l’impegno costante delle allieve: “Si torna a casa con il cuore pieno e gli occhi lucidi – sottolineano – perché dietro ogni risultato ci sono sacrifici, crescita ed emozioni vere”.