Calcio. Sanremese, premio al miglior giocatore del mese: riconoscimento a Simone Andreis

L’Associazione Culturale Circolo Biancazzurro Titti Tudini comunica che domani pomeriggio, alle ore 17.30, presso il Museo della Sanremese, si terrà la premiazione del centrocampista biancazzurro Simone Andreis, eletto miglior giocatore del mese di marzo.
Andreis, in forza alla Sanremese Calcio dal 21 agosto 2024 con la maglia numero 30, nato a Pietra Ligure il 25 settembre 2001 e alto 1,98 metri, si è distinto nel corso della stagione con 6 reti all’attivo.
La votazione, come ricordato dagli organizzatori, è avvenuta all’interno del direttivo dell’associazione promotrice, nell’ambito di un progetto che continua a riscuotere apprezzamento tra i tifosi e gli appassionati.
Sponsor dell’iniziativa sarà il negozio Affari di Ceramica, che sostiene l’evento contribuendo alla sua realizzazione.
Nel corso della cerimonia, oltre al premio come miglior giocatore del mese, ad Andreis verrà consegnato anche un piccolo omaggio in vista di una prossima lieta nascita, aggiungendo un tocco personale a un momento già significativo per il centrocampista biancazzurro.