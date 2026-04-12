Calcio. Serie D, il Derthona passa al "Comunale", Sanremese beffata (Foto)

SANREMESE-DERTHONA 1-2 (39' Buongiorno, 45' Grosso, 47' Gagliardi Torriero)

SANREMESE: Bohli, Garcia, Djorkaeff, Girgi, Cavaliere, Grosso, Andreis, Fofana, Nguegang, Mbakogu, Rota. A disp. Licata, Di Fino, Bregliano, Moreo, Gagliardi, Monticone, Osuji, Anzalone, Cipriani. All. Banchini

DERTHONA: Cizza, Gagliardi Torriero, Disegni, Buongiorno, Perez, Gilli, Arcidiacono, Gerbino, Scalzi, Tocila, De Simone. A disp. Mandrino, Benedetti, La Cava, Atzeni, Screpis, Taverna, Patti, Farrauto, Pici. All. Buttu.

ARBITRO: Kumbulla di Verona

La Sanremese non riesce a riprendere una partita che il Derthona riesce a far sua con quella che, a detta di mister Pietro Buttu, è la vittoria più bella dei piemontesi in questo campionato.

Sull'1-2 finale pesano diversi episodi: il rigore non concesso dall'arbitro sullo 0-0, solare, per atterramento di Nguegang da parte del portiere Cizza; l'infortunio di Bohli sul primo gol degli ospiti di Buongiorno, sul quale una firma importante l'ha messa il grande ex Pippo Scalzi, e nonostante il pari di Grosso in chiusura di tempo, la rete incassata a inizio ripresa è stata una mazzata inaspettata a cui i biancazzurri non sono riusciti a rimediare.

LA CRONACA DEL MATCH

6' Andreis dall'out di sinistra fa tutto da solo, si accentra e tira, Cizza blocca in due tempi

9' vibranti proteste matuziane: dopo una splendida azione corale, Nguegang va giù in un presunto contatto con Cizza. Per l'arbitro non c'è nulla

13' è ancora la Sanremese a fare la partita. Per due volte Djorkaeff scodella due palloni in mezzo senza trovare nessuno

19' sugli sviluppi di un corner per la Sanremese, è Mbakogu a provare due volte la battuta in porta: la prima murato, la seconda trova l'esterno della rete da due passi

25' il Derthona prova a rialzare il baricentro dopo diversi minuti passati interamente nella metà campo bianconera

27' errore di Grosso che favorisce la ripartenza di Buongiorno che sbaglia a sua volta e permette alla difesa di casa di recuperare

29' punizione di Andreis dalla tre quarti di destra, cross direttamente tra le braccia di Cizza

33' cross di Mbakogu, Grosso ben marcato non arriva all'impatto di testa

39' il vantaggio del Derthona: staffilata col mancino di Scalzi, Bohli si distende e para, sulla ribattuta arriva Buongiorno che con un grande angolo batte il portiere matuziano. Ma la difesa sanremese qua completamente assente sulla respinta di Bohli

43' prova a recuperare subito la formazione di casa: cross di Andreis che però non trova nessuno

45' pareggio della Sanremese! Cross di Garcia, sbuca da solo in area piccola dimenticato da tutti Grosso che di piede fa passare la sfera sotto le gambe di Cizza

Finisce dopo 3 minuti di recupero il primo tempo

Nell'azione del gol del Derthona ha influito un problema alla spalla occorso a Bohli che sul tap in di Buongiorno ha praticamente un braccio inoperoso. Ma l'attaccante ospite è stato il primo e l'unico ad avventarsi sul pallone

Inizia la ripresa: Farrauto per Scalzi nel Derthona

47' tornano avanti gli ospiti: traversone basso da corner e il destro di Gagliardi Torriero buca Bohli sotto la traversa

52' Bohli non riesce a proseguire. Dentro Licata

57' ammonito Nguegang

58' doppio cambio per Banchini: Gagliardi e Cipriani dentro per Andreis e Nguegang. Aumenta la trazione anteriore matuziana

66'Moreo per Mbakogu

69' punizione di Gagliardi, testa di Moreo debole e centrale. Para Cizza

70' La Cava per Tocila è la mossa di Buttu

73' punizione Derthona, incornata di Disegni alta

74' Djorkaeff si libera bene della marcatura di La Cava ma il suo cross dalla destra è impreciso

78' punizione alta di Garcia

84' Osuji per Garcia

87' cross di Gagliardi, la girata di Moreo è totalmente fuori misura

88' ripartenza ospite con una bella serpentina di Perez, cross basso per Buongiorno che conclude non lontano dal palo. Licata comunque c'era

90' quattro minuti di recupero. Sanremese in avanti con la forza della disperazione

92' punizione di Djorkaeff tesa e potente ma di poco sopra la traversa

Finisce qui. Il Derthona espugna il "Comunale"