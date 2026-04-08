Ventimiglia, interruzione dell’acqua per lavori: stop all’erogazione in diverse frazioni

Interruzione programmata dell’erogazione idrica nel Comune di Ventimiglia per consentire un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete. Il disservizio è previsto per la giornata di domani, giovedì 9 aprile, indicativamente dalle 9 alle 14, e interesserà diverse frazioni del territorio.

Nel dettaglio, le zone coinvolte saranno Bevera, Calvo, Serio inferiore e superiore, Torri e Villatella, dove l’acqua verrà temporaneamente sospesa per permettere lo svolgimento dei lavori necessari al miglioramento del servizio.