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Attualità | 08 aprile 2026, 11:35

Ventimiglia, interruzione dell’acqua per lavori: stop all’erogazione in diverse frazioni

Giovedì 9 aprile intervento di manutenzione straordinaria: rubinetti a secco dalle 9 alle 14 a Bevera, Calvo, Serio, Torri e Villatella

Ventimiglia, interruzione dell’acqua per lavori: stop all’erogazione in diverse frazioni

Interruzione programmata dell’erogazione idrica nel Comune di Ventimiglia per consentire un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete. Il disservizio è previsto per la giornata di domani, giovedì 9 aprile, indicativamente dalle 9 alle 14, e interesserà diverse frazioni del territorio.

Nel dettaglio, le zone coinvolte saranno Bevera, Calvo, Serio inferiore e superiore, Torri e Villatella, dove l’acqua verrà temporaneamente sospesa per permettere lo svolgimento dei lavori necessari al miglioramento del servizio.

Redazione

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