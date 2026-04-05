Ospedaletti tra mare e ciclabile: nasce la nuova 6 km amatoriale

Domenica 12 aprile le strade di Ospedaletti si animeranno con la prima gara podistica non competitiva di 6 chilometri, un evento che unisce sport, socialità e solidarietà.

La manifestazione è organizzata dal gruppo social Riviera Runners, nato lo scorso luglio grazie all’iniziativa di Simone Gallucci. L’ideazione della gara porta la firma di Lorenzo Gasparre, mentre la definizione del percorso è stata curata da Claudio Della Morte con la collaborazione di Francesco Blasco e di Lucas per la gestione della parte web e delle iscrizioni, su richiesta del Comune.

Determinante per la realizzazione dell’evento il supporto della palestra A.S.D. Gladiator Fight Team.

Tra i partecipanti spicca la presenza dell’ultrarunner Michele Graglia, ex modello e vincitore della celebre Badwater e di numerose ultramaratone. Attesa anche Federica Morello. Il pacco gara è garantito per i primi 200 iscritti.

A sostenere l’iniziativa saranno diversi sponsor:

Pasta Fresca Morena, che curerà il rinfresco post gara

Fit Label, che fornirà i gel energetici per il pacco gara

Podio di Cuneo, partner nella preparazione dei pacchi gara

La partenza è prevista dalla zona della Piccola di Ospedaletti (con deviazione iniziale su strada per lavori in corso), per poi rientrare sulla pista ciclabile in direzione Bordighera. Il tracciato prevede la salita verso il circuito delle moto in zona Marconi, una discesa verso il lungomare Cristoforo Colombo, il passaggio nei pressi del Ristorante Biblos e il ritorno sulla ciclabile fino al traguardo finale.

Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza, rendendo l’evento non solo una festa dello sport, ma anche un gesto concreto di solidarietà.