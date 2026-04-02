Calcio a 5, Serie C. L'Airole si ferma ai quarti di finale dei playoff regionali

Si è chiusa ai quarti di finale dei playoff la stagione dell'Airole FC nel campionato regionale di serie C di calcio a 5 della Liguria.

I biancoverdi hanno infatti perso 3-1 la partita in gara secca disputata venerdì scorso ad Imperia in casa del Caramagna, un match da dentro o fuori che le viverne erano obbligate a vincere in trasferta a causa del peggior posizionamento in classifica al termine della regular season.

Un impegno al quale il team della Val Roja è arrivato nuovamente decimato dalle assenze come già accaduto nella semifinale d'andata dello scorso anno contro il Genova Futsal, una situazione che ha condizionato anche in questo caso pesantemente il match di un Airole che ha comunque offerto una prestazione di grande valore in un palazzetto gremito di pubblico. In vantaggio con Joel Valenti i biancoverdi hanno avuto infatti numerose occasioni da gol incappando però a metà primo tempo nei due episodi chiave che hanno indirizzato la gara a favore del team locale. Dapprima il Caramagna è pervenuto al pareggio a causa di un errore difensivo ospite e poco dopo l'Airole ha fallito una clamorosa occasione a porta vuota chiudendo così sul risultato di 1-1 all'intervallo.

Protesi alla ricerca del nuovo fondamentale vantaggio i ragazzi di coach Fiorenzo Favaloro hanno quindi prestato il fianco alle ripartenze locali subendo la rete del 2-1 ad inizio secondo tempo per poi fallire ancora diverse occasioni da gol prima di capitolare definitivamente con il 3-1 in pieno recupero, risultato che ha quindi qualificato il Caramagna alla semifinale regionale ed ha chiuso la stagione di un Airole autore di una stagione comunque positiva con il terzo posto in regular season nel girone A di Ponente e la prima storica finale di Coppa Italia regionale.