Scoiattolandia dell'Olimpia basket atterra al Mercato dei Fiori (Foto)

Si è trasformato in una vera e propria festa dello sport il raduno provinciale minibasket andato in scena domenica 29 marzo 2026 presso il rinnovato Polo sportivo del Mercato dei Fiori. L’evento, organizzato dalla ASD Olimpia Basket, ha portato in campo energia, passione e sorrisi grazie alla partecipazione di circa 50 bambini e bambine nati tra il 2017 e il 2021.

Protagonisti della giornata i piccoli atleti delle categorie Scoiattoli e Pulcini – “Libellule e Paperine” nella versione femminile – provenienti dalle società di Bordighera, Ospedaletti, Imperia e naturalmente dalla nutrita rappresentanza dell’Olimpia. Un’occasione preziosa per confrontarsi e crescere insieme, in attesa dei primi veri campionati.

Il campo si è animato con tante mini-partite 3 contro 3 “sprint”, disputate su campi con due canestri, senza la pressione del risultato ma con grande attenzione al rispetto delle regole. A garantire il corretto svolgimento delle gare ci hanno pensato nove giovani arbitri – Ginevra, Marta, Gioele, Carlos, Lorenzo, Enea, Jonas, Ettore e Giulio – che, con impegno e passione, hanno accompagnato i più piccoli nella scoperta del gioco.

Il raduno si è concluso nel segno della condivisione: tutti i partecipanti sono stati premiati senza distinzioni, ricevendo una merenda e un succhino offerti da Spazio CONAD di Arma di Taggia. Un finale semplice ma significativo, perfettamente in linea con lo spirito dell’iniziativa: far crescere i giovani attraverso lo sport e divertimento.