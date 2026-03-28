Sfida chiave per il Grafiche Amadeo a Quarto, Pesce Innamorato inarrestabile centra la promozione matematica

Importante sfida per morale e classifica domenica a Quarto tra Fratelli Dabove Movimento Ragazzi Santa Sabina e Grafiche Amadeo, valida per la 18ª giornata del campionato regionale maschile di Serie C di volley.

I gialloneri di Rocco Dichio sono chiamati a riportare l’assetto della classifica in equilibrio dopo la sconfitta subita contro il Vt Finale, che ha fatto perdere loro una posizione, scavalcati proprio dagli avversari. Con una gara in meno da recuperare mercoledì 15 aprile contro il Colombo Psa Italy, la vittoria contro il Santa Sabina permetterebbe di consolidare la sesta posizione, un risultato significativo in un torneo dominato dalla Pallavolo Liguria.

Il tecnico del Grafiche Amadeo, Rocco Dichio, ha commentato alla vigilia: «Domenica sera saremo impegnati a Genova in trasferta, in una gara importante per il nostro percorso. Abbiamo un risultato da ripetere e l’obiettivo è restare in scia, consapevoli che servirà massima attenzione per tutta la durata del match».

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE

Intanto, venerdì sera le ragazze del Pesce Innamorato hanno centrato la 16ª vittoria consecutiva su 16 gare, battendo 3-0 l’Albisola al Mercato dei Fiori di Sanremo. Con questo successo hanno garantito matematicamente la promozione al campionato regionale di Serie D, con cinque giornate di anticipo.