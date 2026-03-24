Volley. Grafiche Amadeo, doppia sfida col VT Finale tra luci e ombre

Un weekend in chiaroscuro per il Riviera Volley di Sanremo, impegnato nella doppia sfida contro il VT Finale tra campionato maschile di Serie C e Prima Divisione femminile.
Nel torneo regionale maschile, il Grafiche Amadeo incassa una sconfitta amara al tie break nella gara valida per la 17ª giornata. Proprio come all’andata dello scorso 29 novembre, i matuziani si sono arresi al quinto set al termine di una partita lunga e combattuta.
Dopo aver dominato i primi due parziali (25-18; 25-19), i gialloneri hanno subito la rimonta degli avversari, cedendo i successivi set (21-25; 24-26) fino al definitivo 10-15 nel tie break. Un match equilibrato, come dimostra anche il conteggio totale dei punti (105-103 per i matuziani), ma che ha premiato la maggiore lucidità del Finale nei momenti decisivi.
«È finita 3-2 per Finale. Chi vince esulta, chi perde deve analizzare – commenta il tecnico Rocco Dichio –. Avanti 2-0, non siamo stati capaci di chiudere la gara. Abbiamo concesso troppo nei momenti chiave. Serve un passo avanti nella gestione delle fasi decisive».
La sconfitta costa anche il sorpasso in classifica da parte dei savonesi, ora avanti di un punto.
Decisamente diverso l’esito nella Prima Divisione femminile, dove arriva una convincente prova di forza del Pesce Innamorato. Le ragazze guidate da Nando Guadagnoli si impongono per 1-3 al PalaBerruti contro il VT Finale.
Dopo aver perso il primo set (25-22), le giallonere reagiscono con carattere, conquistando i tre parziali successivi (14-25; 21-25; 22-25) e portando a casa una vittoria fondamentale.
Un successo che consolida il primato in classifica nel campionato interprovinciale: a sei giornate dal termine della regular season, il Pesce Innamorato mantiene ben 11 punti di vantaggio sulle inseguitrici, avvicinandosi sempre più all’obiettivo finale.