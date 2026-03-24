Muay thai, a Ventimiglia seminario con il campione mondiale Joseph Lasiri (Foto e video)

Master events a Ventimiglia con il campione mondiale Joseph Lasiri. Sabato 28 marzo alle 16 nel porto di Cala del Forte andrà, infatti, in scena un seminario con il campione mondiale wbc di kick boxing e muay thai e unico italiano ad aver vinto la prestigiosa cintura del One champions.
L'evento verrà proposto dalla palestra club Phuket Muay Thai di Ventimiglia in collaborazione con il Comune e Cala del Forte.
"Lo stage sarà diretto dal campione Joseph Lasiri, ospite del club Phuket" - fanno sapere gli organizzatori - "Per eventuali info contattare Luca Amor al 3404685529".