Virtus Sanremese domina a Pian di Poma: vittoria di carattere contro un grande Ventimiglia

La Virtus Sanremese si conferma regina del campionato imponendosi allo stadio Pian di Poma al termine di una sfida combattuta e di altissimo livello contro un Ventimiglia Calcio mai domo. Una vittoria maturata dopo un’autentica battaglia sportiva, in cui entrambe le squadre hanno dimostrato pienamente di meritare le posizioni di vertice occupate in classifica.

La capolista ha fatto valere la propria superiorità con una prestazione solida, cinica e tecnicamente impeccabile, qualità che continuano a renderla la squadra da battere. A decidere l’incontro è stato l’eurogol di Mattia Schillaci, una giocata di grande classe che ha indirizzato il match in favore dei padroni di casa.

Nonostante il risultato, il Ventimiglia esce dal campo tra gli applausi, forte di una prestazione di grande spessore. Gli ospiti hanno tenuto testa alla capolista per tutta la gara, cercando con insistenza la rete del pareggio e mettendo sotto pressione la difesa avversaria. Due episodi, però, hanno fatto la differenza: il provvidenziale salvataggio sulla linea di Taddei e una straordinaria parata di Brizio, interventi decisivi che hanno blindato il vantaggio della Virtus.

Nel primo tempo, la formazione sanremese aveva già dato segnali chiari della propria pericolosità, creando tre nitide occasioni con Burdisso, Alvarez e Crudo, senza però riuscire a concretizzare. Segno di una squadra capace di costruire gioco e colpire nei momenti chiave.

È stata una sfida tra giganti, intensa e spettacolare, che ha entusiasmato il numeroso pubblico presente sugli spalti. Una partita che conferma i valori del campionato: la Virtus Sanremese resta saldamente al comando e continua a dettare il passo, ma il Ventimiglia ha dimostrato di essere molto più di una semplice inseguitrice, mantenendo apertissima la corsa alla Promozione.