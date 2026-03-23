Canottieri Sanremo, pioggia di medaglie a Genova Prà: 5 ori e 3 bronzi per i giovani matuziani

Grande avvio di stagione per i giovani canottieri matuziani, protagonisti nella prima regata regionale disputata a Genova Prà, dove hanno conquistato un bottino di cinque ori e tre bronzi, confermando la qualità del lavoro svolto durante l’inverno.

Una giornata impegnativa, resa ancora più difficile dal vento contrario che ha messo a dura prova soprattutto gli atleti con meno esperienza, ma che non ha impedito al gruppo di ottenere risultati di grande rilievo.

Sugli scudi l’under 19 Lorenzo Dalla Libera, autore di una splendida doppietta: primo posto sia nel singolo che nel quattro di coppia misto rowing, a conferma di un eccellente stato di forma. Doppio successo anche per il cadetto Gabriele Pandolfi, vincitore nel singolo e nel doppio in equipaggio con un atleta del Murcarolo, protagonista di una prova solida e convincente.

Da sottolineare anche l’esordio vincente di Fabrizio Borgogno tra gli allievi A (10 anni), capace di imporsi alla prima gara ufficiale, dimostrando subito ottime qualità e spirito sportivo.

Tra i piazzamenti, spiccano i due bronzi conquistati da Elena Cioni (under 19), terza sia nel singolo che nel due senza misto con la Canottieri Savona, e il terzo posto all’esordio per Jonhatan Di Franco tra gli allievi C, risultato che lascia intravedere ampi margini di crescita.

Buone indicazioni anche dagli altri atleti in gara: quarto posto per Matteo Gaglio, sesto per Nicolò Prevosto, mentre Cassandra Costa, dopo una partenza complicata a causa delle condizioni meteo, è stata protagonista di una bella rimonta. Tra i cadetti, impegno e determinazione per Alessandro Greco e Tommaso Vieri, quest’ultimo alla sua prima esperienza, così come Davide Rosso tra gli under 17, autore di una prova positiva in ottica futura. Nei senior, Luca Putilli ha chiuso al quarto posto.

Nel complesso, risultati soddisfacenti per tutto il gruppo under 14 e per l’intera squadra, che torna da Genova con entusiasmo e consapevolezza.

Un plauso va a tutti gli atleti, agli allenatori Renato Alberti e Hans Buquicchio e agli accompagnatori, per il lavoro svolto e per aver affrontato con determinazione una giornata resa complessa dalle condizioni del campo di gara.