“200 giorni e 200 notti con ASPRA intorno al mondo” Riprendono gli incontri di mare allo Yacht Club Sanremo con il racconto di Alessandro Tosetti (Foto)

“200 giorni/200 notti con ASPRA intorno al mondo” è il racconto della sua avventura in solitaria, iniziata con la Global Solo Challenge e conclusasi con l'ultima tratta Auckland-Sanremo, a bordo di ASPRA, l’ULDB 65’ da lui costruito nel 2002.

Con oltre 100mila miglia di navigazione alle spalle, nel 2025 Alessandro ha completato con successo la circumnavigazione del globo a vela, entrando nel registro della prestigiosa “International Association of Cape Horners” tra i primi dieci navigatori italiani ad aver superato Capo Horn durante una circumnavigazione in solitaria.

Alessandro ha condiviso il proprio percorso personale e sportivo, non senza difficoltà, attraverso i 3 grandi capi - Capo di Buona Speranza, Capo Lewin, Capo Horn - oceani tempestosi e freddi mari dell’Antartide, senza scoraggiarsi e riuscire a portare a termine un grande sogno. Nell’ultima tratta ha navigato con il guidone del Royal New Zealand Yacht Squadron di Auckland (il detentore della Coppa America), in qualità di ambassador del gemellaggio con lo YC Sanremo.

Molte le domande sulla preparazione di un’imbarcazione per affrontare un progetto così impegnativo – le dotazioni elettroniche di bordo, la cambusa, i ritmi sonno-veglia, la gestione degli imprevisti, la sicurezza di bordo. In questo contesto, Alessandro ha presentato una serie di installazioni luminescenti segnapasso a bordo della sua barca, che hanno contribuito al suo viaggio sia in termini di sicurezza degli spazi bui che di supporto emozionale.

Il Presidente dello YC Sanremo Beppe Zoali ha ringraziato Alessandro, invitandolo a condividere la sua preziosa esperienza con la scuola vela del circolo.

La serata, moderata dal divulgatore scientifico già Console del Mare Gianni Manuguerra, si è svolta alla presenza del Presidente Zaoli, del Commodoro Umberto Zocca di Montelupo, il Segretario Andrea Veneziano, tanti soci, appassionati e amici dello Yacht Club, e molti membri della Famija Sanremasca, tra cui i due Consiglieri Manuguerra e Veneziano, il Presidente Onorario Gustavo Ottolenghi, molti Consoli del Mare, Gina Zaoli, Presidente del Circolo Velico Capo Verde, Miler Vaccari, Presidente del Circolo Pesca U Luvassu. Presente la Città di Sanremo rappresentata dall’Assessore alle Attività Produttive Silvana Ormea che ha ringraziato dell’ospitalità.

Alessandro Tosetti

Vercellese di nascita, architetto torinese e appassionato velista, socio onorario del nostro club, Alessandro naviga a bordo di Aspra, un ULDB da lui costruito nel 2002 sugli stampi dello scafo Nastro Azzurro dello studio Vallicelli.

Un marinaio che coniuga la sua vocazione per la vela con le poliedriche attività di architetto nei settori culturale, residenziale, terziario e urbanistico, specializzandosi nell’ideazione e brevetto di applicazioni a luminescenza naturale in ambito civile e nautico, con numerosi progetti realizzati a livello internazionale, finalizzati a un design dal forte impatto emozionale e di sicurezza degli spazi bui.

Con il suo studio aat è al lavoro per definire un protocollo per dotare di installazioni luminescenti a bordo delle barche a vela degli skipper oceanici partecipanti alla Global Solo Challenge 2027, in accordo con le linee guida di sicurezza durante la navigazione.

Gianni Manuguerra

Alessandro ha all’attivo oltre 100mila miglia di navigazione, iniziando fin dalla giovane età, dalle derive alle barche d’altura.

In gioventù è skipper professionista e istruttore di vela, con diverse abilitazioni professionali, numerose traversate oceaniche e partecipazioni a molte regate, tra cui Rolex Giraglia, Rolex Fastnet e Middle Sea Race.

Nel 1992 vince il Campionato del Mondo over100 a San Diego in equipaggio su Royal Eagle II.

Dopo il varo di ASPRA, nel 2002, percorre alcune traversate atlantiche.

Nel 2019 stabilisce un tempo di riferimento sul giro della Corsica in solitario, da Imperia a Imperia, in 78 ore.

Nel 2022, ambassador del progetto di sostenibilità SAIL GREEN promosso dalla Città di Imperia, realizza l’omonima performance artistica disegnando sul mare, con il tracker di rotta, un tracciato lungo 100km, tra Italia e Francia.

Nel 2022 si qualifica per la regata Global Solo Challenge (giro del mondo in solitaria, senza scalo e senza assistenza), percorrendo in solitaria Imperia-Cascais in 10 giorni.

Nel 2024 è sulla linea di partenza della prima edizione della Global Solo Challenge, interrotta in Nuova Zelanda per la rottura delle sartie.

Nel 2025 riparte da Auckland per la seconda tratta, completando comunque il percorso di regata come ambassador del gemellaggio tra Italia e Nuova Zelanda - tra lo Yacht Club Sanremo di cui è socio onorario e il Royal New Zealand Yacht Squadron di Auckland, detentore della Coppa America.

All’ingresso nel Pacifico realizza la performance DISEGNARE UNA FARFALLA, un secondo disegno sul mare con il tracker di rotta: la forma di una farfalla, omaggio alla Red Admiral simbolo neo-zelandese.

Nell’aprile 2025 arriva a Sanremo con il guidone RNZYS, concludendo il giro del mondo in solitaria.

Alessandro entra nel registro della prestigiosa International Association of Cape Horners, tra i primi dieci navigatori italiani che hanno superato Capo Horn all’interno di una circumnavigazione in solitaria senza assistenza.