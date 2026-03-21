NLP Sanremo non si ferma: tre vittorie tra Under 14 e Serie D e playoff sempre più vicini per le matuziane

Prosegue il momento d’oro della NLP Sanremo, che conquista altre tre vittorie tra campionati giovanili e Serie D, confermandosi protagonista di una stagione ricca di soddisfazioni. Nel campionato Under 14 Fisiomed NLP, la formazione matuziana ha chiuso la propria stagione con un doppio impegno casalingo contro la New Volley Dego, disputato interamente nella giornata di domenica 15 marzo.

Nel match del mattino, le giovani atlete sanremesi si sono imposte al termine di una sfida combattutissima, chiusa sul 3-2 al tie-break, grazie anche al prezioso contributo di alcune giocatrici sotto leva. Nel pomeriggio, trascinate dall’entusiasmo per il successo appena conquistato, le matuziane sono tornate in campo con grande determinazione, portando a casa una seconda vittoria per 3-1, che ha permesso di chiudere la stagione in maniera più che positiva.

Sorride anche la Controcorrente NLP, impegnata nel campionato di Serie D, che continua la propria corsa verso i playoff. Le ragazze guidate da Michela Valenzise e Silvia Cimino hanno superato al tie-break il Volare Volley Arenzano, al termine di una gara intensa e combattuta punto a punto, conclusa sul 3-2. Una vittoria pesante contro un’avversaria ben organizzata, che conferma il valore e la crescita del gruppo matuziano.

Il prossimo appuntamento vedrà la Controcorrente NLP tornare in campo tra le mura amiche contro Arma di Taggia, con l’obiettivo di proseguire la rincorsa ai playoff e “coronare un’ottima annata per la società matuziana”.