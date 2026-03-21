Liguria e Ligue Sud siglano accordo sportivo: nuove opportunità per rugby giovanile e femminile

La Liguria compie un importante passo verso una maggiore apertura sportiva grazie all’accordo siglato con la Ligue Sud, la federazione sportiva della Costa Azzurra e della Provenza. “L'accordo rappresenta per noi molto più di una semplice collaborazione, è l'opportunità concreta di allacciare un legame con il territorio della Costa Azzurra e della Provenza, allargando i nostri orizzonti e restituendo alla Liguria nuove prospettive di sviluppo sportivo, crescita e confronto internazionale”, ha dichiarato il Presidente Roberto Lucchina.

“E' una vittoria di gruppo, frutto di un percorso che parte da lontano. Ho iniziato i dialoghi con il Presidente della Ligue Sud, Sebastián Rizza, in estate e da lì si è sviluppato un lavoro corale che ha coinvolto tutto il Comitato e alcuni membri della Federazione”, ha aggiunto Emanuele Capelli, Vicepresidente e Responsabile delle relazioni internazionali del Comitato.

Un ruolo chiave è stato svolto da Matteo Gambino, Segretario della FIR Liguria, riconosciuto come figura di grande competenza ed esperienza, sempre determinante nel lavoro dietro le quinte. Le prime tre linee operative dell’accordo prevedono: la possibilità di partecipazione delle squadre francesi ai raggruppamenti liguri e delle società liguri ai plateau della zona del Paca fino all’U14, la partecipazione reciproca alle attività legate al rugby femminile ed uno scambio di opportunità formative per il settore arbitrale.

Il Torneo del Mediterraneo per selezioni U16 diventerà il momento principale di incontro tra le delegazioni di Liguria, Ligue Sud, Piemonte e Corsica, consolidando un legame sportivo internazionale. Questo accordo rappresenta solo l’inizio, ma segna già un passo importante verso una Liguria più connessa, aperta e ricca di opportunità sportive.