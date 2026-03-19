Campionato Invernale West Liguria, vento e pioggia fermano il finale: valide le classifiche già acquisite

Si è conclusa nelle acque di Sanremo la 42ª edizione del Campionato Invernale West Liguria, organizzata dallo Yacht Club Sanremo, con un epilogo fortemente condizionato dalle condizioni meteo marine. Il programma dell’ultimo fine settimana prevedeva ulteriori prove decisive per completare la serie, ma il vento — stabilmente oltre i limiti operativi — e le precipitazioni persistenti hanno impedito l’uscita in sicurezza della flotta. Il Comitato di Regata, in accordo con l’organizzazione, ha quindi disposto l’annullamento delle prove, confermando le classifiche già maturate.

Dal punto di vista tecnico, la mancata disputa delle regate conclusive non ha consentito l’applicazione di scarti aggiuntivi né modifiche agli equilibri: “una situazione non rara nei calendari invernali del Mar Ligure”, che evidenzia ancora una volta la variabilità delle condizioni stagionali. Nonostante il finale anticipato, la flotta — suddivisa nelle consuete classi ORC e sistemi equivalenti — ha espresso un buon livello tecnico nelle prove disputate, con distacchi contenuti e competizione serrata tra gli equipaggi. La cerimonia di premiazione è stata anticipata a domenica mattina, con ampia partecipazione degli equipaggi, anche per facilitare il rientro nei porti di provenienza.

I vincitori

Nella classifica Overall si impone Suspiria The Revenge di Antonino Venneri, che conquista anche la ORC 1 e IRC davanti a Change Transparent di Alberto Franchella e Miss K Checkmate di Marco Babando.

In ORC 2 successo per Resolute Salmon di Gina Zaoli, seguita da Vega di Francesco Orlando e Bellatrix di Paolo Rampulla.

Nella categoria Crociera vittoria di Melissa II di Dario Gioffredo, davanti ad Athena di Francesco Bascianelli e Mabea di Alberto Tombolini.

Archiviato il campionato, l’attenzione si sposta ora sulla nuova regata d’altura “Sanremo Lion de Mer – Trofeo Casinò di Sanremo”, in programma il 24 aprile: un percorso costiero di circa 100 miglia nautiche con l’obiettivo di richiamare una flotta ampia e qualificata nel panorama offshore del Mediterraneo occidentale.