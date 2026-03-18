Vallecrosia, corsi di karate wado ryu e difesa personale a San Rocco

Karate wado rya e difesa personale si potranno provare alla scuola di karate Otagai Ni Rei presso i locali della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia.

I maestri Francesco D'Adamo, cintura nera 4° Dan, e Giuseppe Grimi, cintura nera 2° Dan, insegneranno ai ragazzi e agli adulti tecniche di difesa e dello stile giapponese di karate fondato nel 1934 dal Gran Maestro Hironori Ōtsuka.

"I corsi inizieranno dal 25 marzo" - fanno sapere i maestri - "I ragazzi si alleneranno il mercoledì e il venerdì dalle 17.45 alle 18.45 mentre gli adulti il mercoledì e il venerdì dalle 18.45 alle 20. Vi aspettiamo per il nuovo anno sportivo".