Sanremo, vento e pioggia fermano il finale del Campionato Invernale West Liguria: classifiche congelate

Si è chiusa nelle acque di Sanremo la 42ª edizione del Campionato Invernale West Liguria, con un epilogo segnato dal maltempo. Il programma dell’ultimo fine settimana è stato infatti completamente stravolto dalle condizioni meteomarine avverse, che hanno impedito lo svolgimento delle prove conclusive. L’intensità del vento, rimasta stabilmente oltre i limiti operativi per molte delle classi in gara, unita alle precipitazioni persistenti di sabato, ha costretto il Comitato di Regata — in accordo con il Comitato Organizzatore — ad annullare le regate previste. “Impossibile garantire la sicurezza della flotta”, è stata in sintesi la valutazione che ha portato allo stop definitivo.

Classifiche congelate, dunque, sulla base dei risultati già acquisiti nelle giornate precedenti. Dal punto di vista tecnico, la mancata disputa delle ultime prove non ha consentito l’applicazione di ulteriori scarti né eventuali rimescolamenti in classifica, cristallizzando gli equilibri maturati in acqua nelle settimane passate. Una situazione non insolita per il calendario invernale del Mar Ligure, dove la variabilità delle condizioni rappresenta da sempre un fattore determinante. Nonostante ciò, la flotta — suddivisa nelle consuete classi a compenso ORC e sistemi equivalenti — ha espresso un buon livello tecnico complessivo, con distacchi contenuti e sfide serrate tra gli equipaggi.

La cerimonia di premiazione è stata anticipata, registrando una partecipazione significativa, anche per agevolare il rientro degli equipaggi nei rispettivi porti. Archiviata questa edizione, lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: la nuova regata d’altura “Sanremo Lion de Mer – Trofeo Casinò di Sanremo”, in programma il 24 aprile. Un debutto atteso, con un percorso costiero di circa 100 miglia nautiche e l’ambizione di richiamare una flotta numerosa e competitiva nel panorama offshore del Mediterraneo occidentale.