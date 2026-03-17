Calcio. Sanremese, premio di miglior giocatore del mese a Rota Arensi

Nuovo appuntamento con i riconoscimenti dedicati ai protagonisti della Sanremese Calcio. L’Associazione Culturale Circolo Biancazzurro “Titti Tudini” ha infatti annunciato che domani pomeriggio, alle ore 18, presso il Museo della Sanremese, verrà premiato il difensore biancazzurro Rota Arensi, maglia numero 97, come miglior giocatore del mese di febbraio.
Il riconoscimento è stato assegnato attraverso una votazione interna al direttivo dell’associazione, che ha voluto valorizzare le prestazioni del calciatore nelle ultime settimane.
Sponsor della manifestazione sarà il Caseificio Elvese, realtà del territorio che sostiene l’iniziativa insieme ad altri partner. Proprio agli sponsor va il ringraziamento degli organizzatori, che sottolineano l’importanza del loro contributo per la crescita del progetto.
L’iniziativa, nata lo scorso anno, punta a far conoscere più da vicino i protagonisti della squadra e a rafforzare il legame tra la città di Sanremo e la sua formazione calcistica.