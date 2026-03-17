Calcio a 5. L'Airole batte il Legino ed è matematicamente terza nel girone A di Serie C

Ancora un podio per l'Airole FC nel girone A del campionato regionale di calcio a 5 della Liguria. Dopo la prima storica vittoria dello scorso anno i biancoverdi hanno infatti conquistato matematicamente il terzo posto 2025-26 ad una giornata dal termine grazie alla netta vittoria interna per 7-0 contro il Legino ultimo in classifica.

Un risultato che permette altresì alle viverne di conoscere con certezza l'abbinamento dei quarti di finale dei playoff regionali previsti in gara secca sul campo del Caramagna giunto in seconda posizione.

Partita senza storia venerdì sera al PalaRoja col team di coach Fiorenzo Favaloro che è andato a segno con Filippo Caramello Canzone (3), Yassine Lahniche (2), Christian Biancheri e Tommaso Moro distanziando così di 4 punti la Carlin's Boys in vista dell'ininfluente ultima giornata in programma questo venerdì proprio in casa del team sanremese che, anch'esso ormai sicuro del quarto posto, affronterà ai playoff il MACS San Lorenzo al Mare matematicamente primo al termine di un campionato condotto quasi a punteggio pieno. Un match, quello fra Carlin's e Airole, che servirà soprattutto a mantenere alta la concentrazione in vista della imminente fase finale regionale.