Trofeo Italia di judo, medaglia d'oro per Ludovica Pesce di Ospedaletti

La giovane Ludovica Pesce di Ospedaletti conquista la medaglia d'oro nella sua categoria alla prima tappa del trofeo Italia di judo per la categoria esordienti A e B andata in scena lo scorso fine settimana al palazzetto dello sport di Leinì (To).
La non ancora quattordicenne di Ospedaletti ha, infatti, dominato la sua categoria, esordienti B 63 kg, concludendo tutti gli incontri prima del limite per Ippon, conquistando la medaglia d'oro.
Con questo risultato consolida ancor di più la leader ship nella ranking list nazionale distanziando l'atleta che si trova al secondo posto di oltre 150 punti. Il risultato è un buon inizio di stagione in previsione di impegni oltre che nazionali anche internazionali.