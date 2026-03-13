Volley. Il Grafiche Amadeo Sanremo sfida il Colombo Psa Italy: trasferta difficile ma con rinnovato entusiasmo

Le due vittorie consecutive ottenute nelle ultime giornate di campionato hanno riportato entusiasmo in casa Grafiche Amadeo Sanremo, che si prepara ora ad affrontare una delle sfide più impegnative della stagione.

Sabato 14 marzo alle ore 20.30 il sestetto matuziano sarà infatti impegnato a Voltri, presso il palazzetto dei Capannoni ex Ansaldo, contro il Colombo Psa Italy, attualmente terzo nella classifica del campionato regionale maschile di Serie C. Sulla carta la formazione genovese parte favorita, mentre i sanremesi sono impegnati nella difesa della sesta posizione, risultato comunque significativo in un torneo dominato da squadre strutturate come Liguria Volley ed Ecosavona.

All’andata, disputata a Sanremo lo scorso 23 novembre, il Colombo si impose per 3-1 dopo una gara combattuta. Un successo pagato però con grande dispendio di energie, visto che la settimana successiva i genovesi persero lo scontro diretto con l’Admo Volley.

«Dopo il risultato positivo di domenica in casa, sabato saremo a Genova contro il Colombo PSA, terzo in classifica. Servirà una prestazione perfetta che ci consenta di portare a casa punti. E la squadra lo sa bene. Il gruppo sta lavorando con costanza e dovrà giocare punto a punto, come ha già dimostrato di saper fare», ha spiegato l’allenatore dei gialloneri Rocco Dichio.

Prima Divisione femminile

Domenica 15 marzo sarà invece il giorno del big match del torneo interprovinciale di Prima Divisione femminile. Alle 19, presso il campo del Mercato dei Fiori di Sanremo, le ragazze del Pesce Innamorato Riviera Volley Sanremo, prime in classifica a punteggio pieno con 13 vittorie in altrettante gare, affronteranno il Bi Maxi Pub NVVB, attualmente seconda a otto punti di distanza.

«Ci stiamo allenando bene. Siamo convinti di poter fare la nostra parte anche in occasione di questa partita che, al pari delle altre, affronteremo nel pieno rispetto delle avversarie», ha commentato il tecnico Nando Guadagnoli.

Settore giovanile

Fitto il programma anche per le squadre giovanili. Domenica 15 alle ore 16 i ragazzi dell’Oliflor Sanremo saranno impegnati a Bolano nei quarti di finale del torneo regionale Under 17.

Sempre domenica alle 16, al Mercato dei Fiori di Sanremo, le ragazze della Fratelli Pezzana Sanremo affronteranno il Bordivolley nel campionato Under 15 femminile.

Sabato 14 alle ore 16 torneranno in campo anche i giovani della Zanotto Sanremo, impegnati nell’ultima gara del girone di andata del torneo Under 15 maschile contro il Volley Finale.

Infine, domenica 15 dalle 15 alle 17 alla palestra di Taggia si disputerà il triangolare del campionato Under 13 3vs3 tra Leoncini Riviera Volley, VT Arma Taggia e Bordivolley