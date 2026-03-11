Giulia, la nuotatrice ponentina di Harvard, torna in vasca lunga negli USA e centra due finali C

La nuotatrice ponentina italomonegasca Giulia — decima nei 200 dorso agli Europei Juniores 2024 — continua a distinguersi sia nello sport sia nello studio. Al secondo anno alla prestigiosa Università di Harvard, dove sta affrontando con successo il percorso di ingegneria biologica, l’atleta non ha mai abbandonato la sua grande passione per il nuoto.

Dopo aver preso parte alla Ivy League, una delle competizioni universitarie più prestigiose degli Stati Uniti in vasca da 25 yards, Giulia è tornata nella sua amata vasca da 50 metri partecipando al meeting di Westmont, nell’area di Chicago. Qui si è confrontata con alcune delle più forti nuotatrici americane, tra cui Regan Smith e Summer McIntosh.

Nonostante il livello altissimo delle avversarie professioniste, Giulia ha ottenuto un risultato di rilievo: nelle sue specialità, i 200 dorso e i 200 stile libero, ha raggiunto la finale C, conquistando punti preziosi per Harvard e confermando la sua crescita costante.

La giovane atleta tornerà a Monaco per partecipare al circuito Mare Nostrum nel mese di maggio, appuntamento molto atteso dai suoi sostenitori.