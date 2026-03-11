Calcio: Coppa Liguria di Prima Categoria, Virtus Sanremese e Olimpic si sfidano per la semifinale d'andata

Non ci saranno squadre savonesi protagoniste nelle semifinali di Coppa Liguria di Prima Categoria.
L'incontro di questa sera al Pian di Poma, però, suscita comunque l'interesse di molti addetti ai lavori della nostra provincia: la Virtus Sanremese affronterà infatti l'Olimpic nella gara d’andata.
Alle 20:00 si troveranno di fronte le due autentiche dominatrici dei gironi A e B, in quello che potrebbe rappresentare, salvo sorprese, una sorta di antipasto delle sfide di fine stagione per il titolo regionale.
Un passo alla volta, però: prima il doppio confronto tra questa sera e mercoledì prossimo, quando al Baciccia Ferrando si giocherà il ritorno.
Dall’altra parte del tabellone, intanto, il Borgoratti ha superato 1-0 il Lavagna 2.0.
Del comprensorio savonese, o meglio ingauno, sarà il direttore di gara: il signor Fousfos della sezione di Albenga.