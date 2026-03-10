I risultati del settore giovanile dell’Ospedaletti: vittoria in trasferta per la Juniores, primo passo falso stagionale per l’Under 15

Fine settimana dai risultati contrastanti per il settore giovanile dell’Ospedaletti. La nota positiva arriva dalla Juniores regionale, capace di imporsi in trasferta contro la Sestrese con una prestazione solida e concreta. Non altrettanto favorevole il bilancio per Under 16 e Under 15, entrambe sconfitte nelle rispettive gare di campionato. Per i Giovanissimi di mister Marco Anzalone si tratta tuttavia del primo passo falso della stagione, senza conseguenze rilevanti per la classifica.

Juniores: successo convincente contro la Sestrese

Prestazione positiva per la Juniores guidata da Fabio Luccisano, che espugna il campo della Sestrese imponendosi 0-2. Gli orange hanno gestito la partita con ordine, trovando le reti decisive con Santarsiero e Cascone, protagonisti di una gara attenta sia in fase offensiva sia nella gestione del vantaggio.

Sestrese – Ospedaletti 0-2

Marcatori: Santarsiero, Cascone

Ospedaletti: Gallo, Zandonà, Santarsiero, Sanchez, Marku, Cascone, Turrini, Di Luca, Aboulfadl, Coppola, Pafumi.

A disposizione: Ruscitti, Sottocasa.

Allenatore: Fabio Luccisano.

Under 16: derby del Ponente al Camporosso

Sconfitta invece per l’Under 16 allenata da Paolo Sturaro, superata nel derby del Ponente ligure dal Camporosso con il punteggio di 2-0. Gli orange hanno provato a restare in partita ma i padroni di casa sono riusciti a capitalizzare meglio le occasioni create.

Camporosso – Ospedaletti 2-0

Ospedaletti: Vinciguerra, Rinaldi, Ghiacci, Gjataj, Berruti, Sismondini, Ligato, Perato, Paonessa, Alemanno, Vicari.

A disposizione: Cascione, Morello, Rodigari, Stigliano, Alioui, Lanteri, Modena.

Allenatore: Paolo Sturaro.

Under 15: primo stop stagionale, ma primato solido

Arriva invece la prima sconfitta stagionale per i Giovanissimi Regionali Under 15 di Marco Anzalone, superati 2-1 dal Pietra Ligure al termine di una gara combattuta. A segno per gli orange Airenti, autore dell’unica rete dell’Ospedaletti.

Nonostante il passo falso, il cammino della squadra resta estremamente positivo: i giovani orange mantengono la vetta della classifica con undici punti di vantaggio sulla Praese, confermando un percorso fin qui di grande continuità.

Pietra Ligure – Ospedaletti 2-1

Marcatori Ospedaletti: Airenti

Ospedaletti: Loffredo, Laabioua, Todaro, Abidi, Guglielmi, Martelli, Alioui R., Sismondini, Aschero, Perato, Lanteri.

A disposizione: Bertani, Larosa, Borella, Airenti, Cavicchia, Asciutto, Ragazzoni, Alagna, Alioui A.

Allenatore: Marco Anzalone.

Nonostante le due sconfitte del weekend, il settore giovanile orange continua a mostrare segnali incoraggianti, tra crescita dei giovani talenti e risultati importanti nei campionati regionali.



