Calcio femminile. La Matuziana under 15 lotta ma cede di misura allo Spezia

Si è disputata sul campo di Pian di Poma la sesta giornata del Campionato Regionale Under 15 femminile, che ha visto affrontarsi le ragazze della Matuziana Sanremo e lo Spezia Calcio Femminile.

Prima del fischio d’inizio, in occasione della Festa della Donna, le giovani biancoazzurre hanno accolto in campo le avversarie e lo staff spezzino con un omaggio floreale, consegnando delle mimose in segno di sportività e rispetto.

Sul terreno di gioco, però, la partita è iniziata in salita per la formazione matuziana. Lo Spezia è infatti riuscito a trovare il vantaggio dopo pochi minuti di gioco e al 20° ha raddoppiato, portandosi sullo 0-2.

Le padrone di casa non si sono però arrese e, quasi allo scadere del primo tempo, Elisa Gullotti, servita da Gillone, è riuscita a dribblare la difesa avversaria e a firmare il gol del 2-1 che ha riaperto la partita.

Nella ripresa la Matuziana ha reagito con determinazione trovando il meritato pareggio grazie alla rete di Sara Filippini, che ha riportato il risultato in equilibrio.

Quando la gara sembrava avviata verso il pareggio, lo Spezia è riuscito però a trovare il gol decisivo a pochi minuti dalla fine, fissando il risultato sul 3-2 finale.

Nonostante la sconfitta, buona la prova delle giovani biancoazzurre, protagoniste di una partita combattuta e ricca di emozioni.