Petanque, Serie A: la Muller Bordighera espugna i campi della Buschese (16-6), sconfitta di misura per il G.S.P. Ventimiglia contro la Costigliolese (10-12)

Risultati contrastanti per le squadre del Ponente ligure impegnate nel campionato di Serie A di pétanque nelle trasferte piemontesi del fine settimana. Se da un lato la Muller Bordighera ha conquistato un’importante vittoria esterna sui campi della Buschese, dall’altro il G.S.P. Ventimiglia femminile è tornato sconfitto di misura dalla sfida contro la Costigliolese, formazione campione d’Italia in carica.

Nel campionato maschile, la Muller Bordighera ha ottenuto un successo netto per 16-6, al termine di una gara che ha visto i bordigotti crescere progressivamente con il passare dei turni. L’incontro si era aperto con grande equilibrio: le due formazioni si erano infatti divise le prime due partite a terne, tra cui quella della squadra bordigotta composta dagli Sciortino e da Tortello.

Successivamente la sfida ha iniziato a prendere una direzione favorevole agli ospiti imperiesi. Determinante il tiro di precisione vinto da Fasciola, protagonista anche nella gara a coppie insieme a Bacigaluppi. Poco dopo Debar, in coppia con Alfonsi, si aggiudicava un secondo confronto a coppie, portando il punteggio sull’8-4 per la formazione ligure.

Il quarto e decisivo turno, con cinque sfide individuali, ha consolidato definitivamente il vantaggio della Muller. I bordigotti si sono infatti imposti per 4-1 grazie alle vittorie di Fasciola, Alfonsi e degli Sciortino Frederick e Franck Antoine, chiudendo l’incontro con un convincente 16-6.

Con questo risultato la squadra di Bordighera, allenata da Claudio Mulatero, sale al quarto posto in classifica superando il Valle Maira. Una posizione che il club ligure dovrà ora difendere fino al termine della fase regolare per assicurarsi l’accesso ai play-off. Il prossimo impegno è fissato per sabato, quando la Muller ospiterà la capolista Vita Nova Savigliano.

Scenario diverso nel campionato femminile, dove il G.S.P. Ventimiglia è uscito sconfitto per 12-10 dal confronto disputato sui campi della Costigliolese. La gara si era sviluppata inizialmente su un sostanziale equilibrio: al termine del secondo turno, infatti, le due squadre erano in perfetta parità sul 4-4.

A indirizzare la sfida è stato il terzo turno di gioco, nel quale la formazione piemontese si è imposta in tre incontri su quattro, portandosi avanti sul 10-6. Nell’ultimo turno le ventimigliesi hanno tentato la rimonta grazie alla vittoria nella gara a coppie con Greco-Occelli e al successo nell’individuale di Bagalà, protagonista complessivamente di tre affermazioni personali. Decisiva però l’ultima partita a terne, che ha consegnato alla Costigliolese la vittoria di misura.

Nonostante la sconfitta, la formazione di Ventimiglia allenata da Michele Zuppardo mantiene il terzo posto in classifica con sei punti di vantaggio su Bovesana e San Bartolomeo, un margine che lascia ben sperare per l’accesso ai play-off. Il prossimo incontro si giocherà domenica, quando le liguri ospiteranno la capolista Vita Nova Savigliano.



