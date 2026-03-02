Calcio femminile. Matuziana, la Juniores è travolgente: 8-3 al Vallescrivia e quarto posto solitario

Grandissima prestazione sabato pomeriggio per le Juniores Matuziane, impegnate nella 12ª giornata del campionato regionale contro il Vallescrivia. Una gara ricca di emozioni e ribaltamenti che ha premiato il carattere e la qualità delle biancoazzurre.

L’avvio è in salita: dopo appena 15 minuti le ospiti si portano sul doppio vantaggio, sorprendendo la formazione matuziana. Ma la reazione è immediata e veemente. Nel giro di mezz’ora le ragazze di mister Francesconi non solo ristabiliscono la parità, ma chiudono il primo tempo avanti 6-3.

Protagoniste della rimonta una splendida doppietta di Alessia Bucolo, la doppietta magistrale di Chrystal Pastorino, un preciso tiro dalla distanza di Andrea Cento e il colpo di testa vincente di Alice Assandri, che completano una prima frazione di grande intensità e concretezza offensiva.

Nella ripresa le Matuziane non abbassano il ritmo e chiudono definitivamente i conti ancora con Andrea Cento e con la rete di Nicole Bottino, fissando il risultato finale sull’8-3.