Ventimiglia e Cengio si annullano in un pirotecnico 3-3: sei gol, emozioni e rimpianti fino all’ultimo rigore

Ventimiglia-Cengio 3-3

Ventimiglia: Dodaro, Biffi, Berruti,Bastita, Addiego, Rotella, Ala, Aretuso, Lodovici, Sparma, Cassini. Allenatore: Oneglio. Sono subentrati: Grifo, Bacigaluppi, Bertone, Gambacorta e Rea.

Cengio: Rizzo M.,Gallesio, Venturino, Croce S., Rizzo S., Croce F., Bonifacino,Meta, Zizzini, Reale, De Matteis. Allenatore: Chiarlone. Sono subentrati: Pesce, Volga, Rovere, Sylla, Seccafan.

Arbitro: Jacopo Giuseppe Capraro di Genova.,

Volevano solo la vittoria Ventimiglia e Cengio, e lo si è capito fin dai primi minuti. Ne è uscito un incontro vibrante, giocato a viso aperto, ricco di occasioni e colpi di scena, chiuso con un 3-3 che diverte il pubblico ma lascia insoddisfatte entrambe le squadre. I frontalieri partono fortissimo e al 2’ trovano subito il vantaggio: tiro-cross di Ala e deviazione vincente di Lodovici. La risposta ospite non tarda ad arrivare e al 12’ Bonifacino approfitta di un’incertezza difensiva per firmare l’1-1. Il match è un susseguirsi di ribaltamenti di fronte: Lodovici sfiora il nuovo vantaggio, Meta impegna Dodaro e al 22’ completa il sorpasso del Cengio con una bella azione corale.

Il Ventimiglia non si scompone e al 27’ trova il pari dal dischetto: Addiego è glaciale e trasforma il rigore concesso per fallo su Cassini. Prima dell’intervallo altre due occasioni per gli ospiti con Croce F. e Reale, ma il punteggio resta in equilibrio. Nella ripresa il copione non cambia. Ritmi alti, occasioni da entrambe le parti e grandi interventi dei portieri, in particolare di Rizzo su Ala e Lodovici. Quando il Ventimiglia sembra avere il controllo, il Cengio colpisce ancora: corner, traversa e tap-in vincente di Meta per il 3-2 ospite. La gara sembra segnata, ma nel recupero arriva l’episodio decisivo. Secondo rigore per i padroni di casa per un contatto su Aretuso: tra le proteste del Cengio, l’arbitro indica il dischetto e Addiego non sbaglia. “Ho scelto l’angolo all’ultimo e sono rimasto freddo”, potrebbe riassumere così la sua doppietta.

Il pareggio è sostanzialmente giusto per quanto visto in campo, anche se gli ospiti hanno il rammarico di aver visto sfumare la vittoria nei secondi finali. In classifica, il Ventimiglia non sfrutta il passo falso della capolista, mentre il Cengio viene raggiunto al terzo posto dalla Golfodianese. “È stata una partita vera, intensa, con grande spirito offensivo da entrambe le parti”, il commento a caldo che fotografa al meglio novanta minuti ricchi di emozioni.