Derby del Ponente, spettacolo e polemiche: Ospedaletti e Camporosso si dividono la posta con un pirotecnico 3-3

Camporosso - Ospedaletti 3-3

Marcatori: 20’ e 66’ Russo, 25’ e 37’ Cascina, 80’ El Kamli I., 88’ Calcopietro

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordì (75’ 16 Turrini), 3 Saih, 4 Barbagallo, 5 Cianci (5’ 17 Rosso), 6 Russo, 7 El Kamli I., 8 Sartori, 9 Alemanno (55’ 19 El Kamli M.), 10 Zito, 11 Salmaso (55’ 20 Pallanca). A disposizione: 12 Gallo, 13 Bacciarelli, 14 Calderone, 15 Mendez, 18 Molinari. Allenatore: Fabio Luccisano

Camporosso: 1 Magnoli, 2 Monteleone (67’ 15 Giovinazzo), 3 Fazzari, 4 Oliveri (61’ 19 Falone), 5 Scarfò, 6 Giglio, 7 Demme (80’ 18 Calcopietro), 8 Calvini, 9 Cascina (72’ 17 Boussaha), 10 Managò, 11 Gibelli. A disposizione: 12 Moro, 13 Pilia, 14 Piana, 16 Gentile, 20 Santoianni. Allenatore: Daniele Predoti

Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)

Ammoniti: Cordì, Zito, Saih, Scarfò, Giovinazzo, Calcopietro

Espulsi: 65’ Zito, 70’ Scarfò, 80’ Piana, 90’+2 Giovinazzo

Nel derby del Ponente valido per la 21ª giornata del girone A di Prima Categoria, Camporosso e Ospedaletti danno vita a una sfida ricca di emozioni che termina 3-3. Partono forte gli ospiti, che dopo appena due minuti colpiscono un palo con Sartori. Al 20’ gli orange sbloccano il match: su calcio d’angolo di Sartori, Russo anticipa tutti sul primo palo e firma l’1-0. L’Ospedaletti continua a spingere, ma spreca il raddoppio e viene punito: al 25’ Cascina pareggia sfruttando un cross di Demme e al 37’ completa la rimonta con una seconda incornata su assist di Managò. Si va all’intervallo sul 2-1 per i padroni di casa.

Nella ripresa l’Ospedaletti non molla. Ancora Russo, al 66’, trova il 2-2 ribadendo in rete una respinta di Magnoli su punizione di Zito. Nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione dello stesso Zito, gli orange completano la rimonta all’80’: Ilias El Kamli salta due uomini al limite e scarica sotto la traversa il gol del 3-2. Quando la vittoria sembra vicina, arriva però il nuovo colpo di scena: all’88’ Calcopietro, entrato da poco, svetta di testa sul cross di Giglio e firma il definitivo 3-3, tra le proteste ospiti per una sospetta posizione di fuorigioco. Nel recupero è Bazzoli a salvare il risultato con un intervento decisivo, ancora su Calcopietro.