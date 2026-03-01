 / Sport

Calcio. Sanremese ko contro l'Asti. Banchini: "Era una partita trappola, sconfitta che mi dà fastidio" (Video)

Il mister analizza un ko arrivato dopo cinque vittorie di fila

Dopo cinque vittorie consecutive la Sanremese subisce una battuta d'arresto in casa contro l'Asti, che si impone per 1-0 sfruttando al meglio il secondo tempo giocato in superiorità numerica.

Una partita iniziata molto bene in proiezione offensiva, come sottolinea mister Marco Banchini al termine del match, che è diventata una partita "trappola" anche per aver peccato un po' di presunzione.

Dispiaciuto per la sconfitta in casa, nella settimana del Festival, a Banchini ha dato fastidio questa sconfitta: questione di mentalità, un atteggiamento positivo per cercare il riscatto già domenica prossima, pensando di provare a vincere tutte le partite.

Le dichiarazioni complete del mister, nella video intervista realizzata a fine partita.

Federico Bruzzese

