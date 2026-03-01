Calcio. Sanremese ko contro l'Asti. Banchini: "Era una partita trappola, sconfitta che mi dà fastidio" (Video)

Dopo cinque vittorie consecutive la Sanremese subisce una battuta d'arresto in casa contro l'Asti, che si impone per 1-0 sfruttando al meglio il secondo tempo giocato in superiorità numerica.
Una partita iniziata molto bene in proiezione offensiva, come sottolinea mister Marco Banchini al termine del match, che è diventata una partita "trappola" anche per aver peccato un po' di presunzione.
Dispiaciuto per la sconfitta in casa, nella settimana del Festival, a Banchini ha dato fastidio questa sconfitta: questione di mentalità, un atteggiamento positivo per cercare il riscatto già domenica prossima, pensando di provare a vincere tutte le partite.
Le dichiarazioni complete del mister, nella video intervista realizzata a fine partita.