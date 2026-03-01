Calcio. L'Asti espugna il "Comunale": la Sanremese in dieci cede 0-1 (Foto)

SANREMESE-ASTI 0-1 (52' Sacco)
SANREMESE:Bohli, Djorkaeff, Monticone, Girgi, Cavaliere, Osuji, Grosso, Andreis, Nguegang, Mbakogu, Rota. A disp. Licata, Di Fino, Bregliano, Garcia, Moreo, Noto, Cipriani, Fofana, Pereira. All. Banchini.
ASTI: Brustolini, Toma, Isoldi, Bresciani, Ferrari, Soplantai, Garcia, Di Maira, Cirillo, Podestà, Mancini. A disp. Costantino, Toldo, Ortolano, Mana, Altomonte, Mazzucco, Sacco, Toso, Ciucci. All. Buglio.
ARBITRO:Di Palma di Cassino
Una buona Sanremese manca la sesta vittoria consecutiva: l'Asti vince 1-0 al "Comunale".
I matuziani giocano bene contro una squadra invischiata per evitare la retrocessione diretta, ma l'episodio dell'espulsione di Bohli a fine primo tempo cambia tutto. I matuziani accusano un po' e si vede sul piano del gioco, l'Asti sfrutta più spazi in campo aperto e trova il gol con un mancino chirurgico di Sacco appena entrato a inizio ripresa.
Un po' di parapiglia nel finale con gli ospiti che difendono l'assalto matuziano con le unghie e con i denti.
LA CRONACA DELLA PARTITA
1' inizia il match! Sanremese in campo con la maglia celebrativa del Festival
5' tanti duelli a centrocampo ma nessuna ancora ha creato occasioni pericolose
8' grande azione di Andreis sulla sinistra, tirocross respinto da Brustolini, Girgi in tap in batte a colpo sicuro ma ancora Brustolini gli nega il gol
14' Andreis Mbakogu scambiano per vie orizzontali, Djorkaeff arriva in corsa ed entrato in area tenta la battuta a rete, deviata da un difensore ospite in corner
17' Bresciani vince un rimpallo sull'out di destra, prova il mancino di controbalzo ma la palla si alza troppo
24' ammonito Cirillo per fallo su Girgi
25' sugli sviluppi della punizione, Osuji calcia dai 30 metri: palla alta
31' Sanremese disinvolta, Asti guardingo che aspetta l'occasione per ripartire
37' cross teso a mezza altezza di Garcia dalla destra, Bohli ci mette la mano e manda tutti fuori tempo sventando la minaccia
41' fallo in attacco, ammonito Mbakogu
44' contropiede Asti, Podestà marcato da Monticone viene atterrato da Bohli al limite dell'area. Punizione Asti e rosso diretto a Bohli. Licata entra al posto di Andreis
46' punizione tirata dallo stesso Podestà, alta di poco sulla traversa
Finisce il primo tempo dopo 2 minuti di recupero. La Sanremese giocherà la ripresa in dieci
Inizia la ripresa. Dentro Moreo per Mbakogu
47' Ferrari si innamora troppo del pallone, porta a spasso mezza difesa matuziana ma poi finisce col perdere palla prima di scaricare a un compagno
52' vantaggio dell'Asti: Sacco prende il posto di Mancini e al primo pallone toccato, all'ingresso dell'area col mancino batte Licata all'angolino
58' cross di Monticone, Brustolini tutto solo blocca. Sanremese che sta accusando l'uomo in meno, e si è visto in occasione del gol
66' Toldo per Di Maira
67' Moreo si gira e tira, conclusione dal limite dell'area centrale non potente ma Brustolini era un po' coperto e la vede solo all'ultimo. L'estremo astigiano blocca a terra
70' la Sanremese inizia a trovare la quadra anche con l'uomo in meno e prova a schiacciare di nuovo sull'acceleratore
73' Mazzucco per Bresciani
75' Cipriani per Nguegang e Mana per Cirillo
77' ammonito il neo entrato Mana
78' cross di Djorkaeff, doppio tacco di Rota e poi Monticone ma la palla viaggia debole e Brustolini la fa sua
80' ammonito Osuji
81' conclusione velleitaria di Mazzucco, senza problemi Licata
82' ammonito Garcia
85' Noto e Pereira per Cavaliere e Grosso
86' squadre lunghe ora, Podestà calcia fuori una buona possibilità ma il mancino al volo era davvero difficile da provare
87' cross di Cipriani, Moreo ben marcato manca di poco l'impatto col pallone
88' Ciucci per Ferrari
90' cinque minuti di recupero
91' proteste per un fallo non concesso per atterramento di Cipriani al limite dell'area
92' ammonito Toma per perdita di tempo
93' parapiglia a gioco fermo tra Rota e Toma, Toma espulso. Anche l'Asti in 10 per questo finale molto concitato
95' i cinque di recupero sono scaduti ma si giocherà almeno altri tre minuti
Finisce qua. L'Asti espugna il "Comunale"