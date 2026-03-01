Calcio. L'Asti espugna il "Comunale": la Sanremese in dieci cede 0-1 (Foto)

SANREMESE-ASTI 0-1 (52' Sacco)

SANREMESE:Bohli, Djorkaeff, Monticone, Girgi, Cavaliere, Osuji, Grosso, Andreis, Nguegang, Mbakogu, Rota. A disp. Licata, Di Fino, Bregliano, Garcia, Moreo, Noto, Cipriani, Fofana, Pereira. All. Banchini.

ASTI: Brustolini, Toma, Isoldi, Bresciani, Ferrari, Soplantai, Garcia, Di Maira, Cirillo, Podestà, Mancini. A disp. Costantino, Toldo, Ortolano, Mana, Altomonte, Mazzucco, Sacco, Toso, Ciucci. All. Buglio.

ARBITRO:Di Palma di Cassino

Una buona Sanremese manca la sesta vittoria consecutiva: l'Asti vince 1-0 al "Comunale".

I matuziani giocano bene contro una squadra invischiata per evitare la retrocessione diretta, ma l'episodio dell'espulsione di Bohli a fine primo tempo cambia tutto. I matuziani accusano un po' e si vede sul piano del gioco, l'Asti sfrutta più spazi in campo aperto e trova il gol con un mancino chirurgico di Sacco appena entrato a inizio ripresa.

Un po' di parapiglia nel finale con gli ospiti che difendono l'assalto matuziano con le unghie e con i denti.

LA CRONACA DELLA PARTITA

1' inizia il match! Sanremese in campo con la maglia celebrativa del Festival

5' tanti duelli a centrocampo ma nessuna ancora ha creato occasioni pericolose

8' grande azione di Andreis sulla sinistra, tirocross respinto da Brustolini, Girgi in tap in batte a colpo sicuro ma ancora Brustolini gli nega il gol

14' Andreis Mbakogu scambiano per vie orizzontali, Djorkaeff arriva in corsa ed entrato in area tenta la battuta a rete, deviata da un difensore ospite in corner

17' Bresciani vince un rimpallo sull'out di destra, prova il mancino di controbalzo ma la palla si alza troppo

24' ammonito Cirillo per fallo su Girgi

25' sugli sviluppi della punizione, Osuji calcia dai 30 metri: palla alta

31' Sanremese disinvolta, Asti guardingo che aspetta l'occasione per ripartire

37' cross teso a mezza altezza di Garcia dalla destra, Bohli ci mette la mano e manda tutti fuori tempo sventando la minaccia

41' fallo in attacco, ammonito Mbakogu

44' contropiede Asti, Podestà marcato da Monticone viene atterrato da Bohli al limite dell'area. Punizione Asti e rosso diretto a Bohli. Licata entra al posto di Andreis

46' punizione tirata dallo stesso Podestà, alta di poco sulla traversa

Finisce il primo tempo dopo 2 minuti di recupero. La Sanremese giocherà la ripresa in dieci

Inizia la ripresa. Dentro Moreo per Mbakogu

47' Ferrari si innamora troppo del pallone, porta a spasso mezza difesa matuziana ma poi finisce col perdere palla prima di scaricare a un compagno

52' vantaggio dell'Asti: Sacco prende il posto di Mancini e al primo pallone toccato, all'ingresso dell'area col mancino batte Licata all'angolino

58' cross di Monticone, Brustolini tutto solo blocca. Sanremese che sta accusando l'uomo in meno, e si è visto in occasione del gol

66' Toldo per Di Maira

67' Moreo si gira e tira, conclusione dal limite dell'area centrale non potente ma Brustolini era un po' coperto e la vede solo all'ultimo. L'estremo astigiano blocca a terra

70' la Sanremese inizia a trovare la quadra anche con l'uomo in meno e prova a schiacciare di nuovo sull'acceleratore

73' Mazzucco per Bresciani

75' Cipriani per Nguegang e Mana per Cirillo

77' ammonito il neo entrato Mana

78' cross di Djorkaeff, doppio tacco di Rota e poi Monticone ma la palla viaggia debole e Brustolini la fa sua

80' ammonito Osuji

81' conclusione velleitaria di Mazzucco, senza problemi Licata

82' ammonito Garcia

85' Noto e Pereira per Cavaliere e Grosso

86' squadre lunghe ora, Podestà calcia fuori una buona possibilità ma il mancino al volo era davvero difficile da provare

87' cross di Cipriani, Moreo ben marcato manca di poco l'impatto col pallone

88' Ciucci per Ferrari

90' cinque minuti di recupero

91' proteste per un fallo non concesso per atterramento di Cipriani al limite dell'area

92' ammonito Toma per perdita di tempo

93' parapiglia a gioco fermo tra Rota e Toma, Toma espulso. Anche l'Asti in 10 per questo finale molto concitato

95' i cinque di recupero sono scaduti ma si giocherà almeno altri tre minuti

Finisce qua. L'Asti espugna il "Comunale"