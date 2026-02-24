Tennis Sanremo, grande entusiasmo per l’arrivo della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup

Grande festa al Circolo Tennis Sanremo, dove ieri sono arrivati i due trofei che hanno riportato l’Italia ai vertici del tennis mondiale: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. Un’occasione speciale per appassionati, giovani atleti e cittadini, che possono ammirare da vicino i simboli dei recenti trionfi azzurri.

L’esposizione, aperta e gratuita, resterà visitabile ancora per oggi e domani negli spazi del circolo di corso Matuzia, trasformato per l’occasione in un punto di incontro tra sport, storia e orgoglio nazionale.

Tra i presenti anche il sanremese Gianluca Mager, protagonista in passato di una vittoria in Coppa Davis. Assente invece Matteo Arnaldi, impegnato negli Stati Uniti insieme al coach Matteo Civarolo per una trasferta internazionale.