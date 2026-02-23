Petanque Serie A femminile, Ventimiglia domina, Bordighera rallenta: luci e ombre nel weekend delle bocce

Non ha avuto difficoltà di sorta la formazione ventimigliese del coach Michele Zuppardo nel superare agevolmente le piemontesi, fanalino di coda del campionato. Già dopo i primi 4 incontri, tutti vincenti, conducevano col punteggio netto di 8-0. Nel corso del terzo turno, le saluzzesi, riuscivano a vincere 2 incontri che però, venivano subito pareggiate da altrettante vittorie ventimigliesi portandosi così sul 12-4. L'ultimo turno, ormai ininfluente per il risultato finale,, il team di Zuppardo, vinceva altri 2 incontri contro 1 delle avversarie. Questa la formazione ventimigliese che ha contribuito al preventivato successo: L. e R. Greco, Anselmi, De Luca, Peirano, Occelli e Bagalà.



Il prossimo incontro, previsto per l' 8 marzo, sarà ancora in trasferta contro le campionesse d' Italia uscenti della Costigliolese, avversario che senz'altro sarà più difficile da incontrare, ma comunque alla portata per confermare l'attuale posizione in classifica. In campo maschile, invece, deludente pareggio per la Muller Bordighera contro il fanalino di coda San Bartolomeo. Come già nella gara d'andata, la formazione del coach Mulatero, ha pareggiato il confronto che già dalle prime battute, si intravedeva equilibrato; tantochè, giungendo a un turno dalla conclusione, le squadre erano sul 5-7 per gli ospiti. Nelle 5 partite individuali che chiudevano la sfida, i bordigotti, riuscivano a recuperare con 3 vittorie a 2 riuscendo così a pareggiare il confronto. Per la Muller Bordighera, sono scesi in campo: Goffredo, F. e F.A. Sciortino, Carassale, Debar, Alfonsi, Vigliarolo e Tortello. Purtroppo, questo pareggio, complica le cose per il team bordigotto per riuscire a finire fra le prime 4 posizioni utili per partecipare ai play-off. Infatti, al momento si trovano al 5° posto a solo un punto dal 4° occupato dal Valle Maira. Il prossimo incontro, sabato 7 marzo, potrà dire molto di più nella trasferta piemontese contro la Buschese, attualmente sesta a duepunti.