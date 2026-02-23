Calcio femminile, Matuziana Under 15 travolgente: 4–0 alla Superba nella quarta di campionato (foto)

Si è svolta ieri nel primo pomeriggio la 4° partita di Campionato Regionale femminile Under 15 in casa Matuziana.
Le biancoazzurre allenate dal Mister Franco Basta sono scese in campo con determinazione sin dal primo minuto di gioco,nel Match contro la Superba. Al 10° del primo tempo Andrea Gillone inventa da metà campo un gol sotto il set (prima rete per lei in maglia matuziana). A breve distanza la solita Filippone mette a segno il 2-0 su assist di Orsetti. Al 40° del secondo tempo Djebali (prima rete di stagione per la classe 2012) regala il 3-0 per le Matuziane,allo scadere del Match Borfiga serve Filippone che insacca la porta avversaria con un goal a giro sotto il set.
Formazione della Matuziana: Campagna, Gillone.A, Fennouni, Gillone.G, Orsetti, Borfiga, Gullotti, Filippone, Bacchi.
A disp: Oualabou, Akil, Boukerzaza, Djebali.