Ospedaletti domina ma spreca: il San Filippo Neri colpisce al 94’ e porta via i tre punti in pieno recupero

L’Ospedaletti fa tutto bene, ma non trova il gol. Il San Filippo Neri difende la porta per 90 minuti e trova la rete della vittoria in pieno recupero. Domenica da dimenticare per gli orange che escono sconfitti dal “Ciccio Ozenda”, dopo una gara dominata e con tante occasioni all’attivo.

Prima del match, c’è spazio per il giusto riconoscimento a Gianluca Russo: oggi per lui presenza numero 100 con la maglia dell’Ospedaletti.

Subito pericoloso l’Ospedaletti con Calderone che, su azione di contropiede, impegna Rizzo. Si fa vedere anche il San Filippo Neri con il tiro da fuori di Secco che finisce alto. Grande occasione per Rotolo su calcio di punizione: la palla rimbalza sulla traversa ed esce. Zito tenta l’azione personale, ma anche in questo caso la conclusione non trova lo specchio della porta. Si mette in mostra anche Bazzoli, abile a neutralizzare la conclusione potente di Carparelli. L’ultima occasione del primo tempo è per l’Ospedaletti: punizione dal limite di Rotolo, Rizzo devia sul palo e salva il risultato.

Nella ripresa Zito si trova a tu per tu con il portiere che, però, gli sbarra la strada. Il numero 10 di casa ci prova ancora dopo uno scambio con Molinari ma l’ennesima parata di Rizzo salva la porta ospite. In pieno recupero la beffa: rilancio della difesa ospite, l’arbitro non vede un possibile fallo su Rosso, Gloria riceve palla e insacca alle spalle di Bazzoli. È la rete che decide la gara.



Ospedaletti - San Filippo Neri Albenga 0-1

Marcatori: 90’+4 Gloria



LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordì, 3 Saih (83’ 15 El Kamli M.), 4 Barbagallo (46’ 14 Molinari), 5 Bacciarelli, 6 Rosso, 7 El Kamli I., 8 Rotolo (46’ 13 Sartori), 9 Calderone (46’ 20 Alemanno), 10 Zito, 11 Russo (60’ 16 Salmaso)

A disposizione: 17 Mendez, 18 Pallanca, 19 Cascone

Allenatore: Fabio Luccisano

San Filippo Neri Albenga: 1 Rizzo, 2 Velaj L., 3 Giglio Michael, 4 De Giorgi (60’ 18 Velaj E.), 5 Damonte (80’ 13 Giglio Michelangelo), 14 Furlanetto, 7 Carparelli (87’ 19 Ferrara), 8 Giordano, 9 Jimenez (83’ 16 Gentile), 10 Isabella, 11 Secco (70’ 15 Gloria)

A disposizione: 12 Risso, 6 Fejzillari, 20 Volturana

Allenatore: Pietro Iurilli

Arbitro: Angelo Della Monica (Imperia)

Ammoniti: Zito, Velaj L., De Giorgi, Damonte