Panathlon Club Imperia‑Sanremo, rinnovate le cariche sociali per il biennio 2026‑2027

In un’atmosfera olimpica e raccolta, riscaldata dal caminetto della splendida house del Golf Club Sanremo, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del Panathlon Club Imperia‑Sanremo per il biennio 2026‑2027.

Prima dell’avvio delle votazioni, il presidente uscente Angelo Masin ha presentato una relazione sintetica sull’attività svolta nel corso dell’ultimo anno, con particolare attenzione alle iniziative di service portate avanti dal Club. Masin ha scelto di non ripercorrere le attività del 2024, già ampiamente illustrate durante l’Assemblea Ordinaria di gennaio 2025.

A dirigere i lavori è stato eletto Giampaolo Marinelli, presidente dell’Assemblea, che ha dato il via alle votazioni, dalle quali è emerso il seguente quadro.

Le cariche per il biennio 2026‑2027

Alla Presidenza del Club è stato riconfermato Angelo Masin, già Presidente Regionale della Federazione Italiana Cronometristi. Confermata anche Emilia Gaggero nel ruolo di Past President.

Il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto da:

Antonio Motosso – Vice Presidente Vicario

– Vice Presidente Vicario Maurizio Del Torto – Vice Presidente

– Vice Presidente Roberto Revello – Segretario

– Segretario Aldo De Martin Pinter – Tesoriere e Coordinatore Servizio Stampa

– Tesoriere e Coordinatore Servizio Stampa Gianni Manuguerra – Addetto ai rapporti con la Fondazione Domenico Chiesa

– Addetto ai rapporti con la Fondazione Domenico Chiesa Emilia Gaggero e Giampaolo Marinelli – Addetti ai Convivi

e – Addetti ai Convivi Gianni Manuguerra e Vincenzo Palmero – Commissione Fair Play

e – Commissione Fair Play Piero Fogliarini e Desiré Negri – Patenti Etiche

Per il Collegio di Controllo Amministrativo Contabile è stato eletto presidente Filippo Stella, affiancato da Gianni Ostanel e Alberto Bressani.

Il Collegio Arbitrale sarà guidato da Onorato Lanza, con Vincenzo Maiello e William Stua come componenti.

Nella Commissione Ammissione Soci sono stati nominati Emilia Gaggero, Piero Fogliarini e Giampaolo Marinelli.

Al termine delle votazioni, il presidente Angelo Masin ha espresso soddisfazione per la partecipazione e si è congratulato con tutti i consiglieri eletti, auspicando un biennio di collaborazione intensa e proficua. Masin ha inoltre invitato il Club a lavorare per incrementare il numero dei soci in vista del 2028, anno in cui il Panathlon Club Imperia‑Sanremo festeggerà il 70° anniversario dalla fondazione.