Islanda in camper: la guida al noleggio per un viaggio on the road tra vulcani, ghiacciai e strade senza confini

L'Islanda è una delle destinazioni più affascinanti d'Europa e il modo migliore per esplorarla è un viaggio on the road. Il noleggio camper in Islanda permette di vivere l'isola in totale libertà, senza vincoli di orari o prenotazioni alberghiere, dormendo ogni notte in un luogo diverso tra ghiacciai, vulcani e spiagge di sabbia nera. Che si tratti di percorrere la celebre Ring Road — il circuito di 1.322 km che abbraccia l'intera isola — o di avventurarsi sulle piste sterrate delle Highlands con un veicolo 4x4, il camper in Islanda offre un'esperienza di viaggio unica, sempre più scelta dai viaggiatori italiani in cerca di avventura e natura incontaminata.

Perché scegliere il camper per viaggiare in Islanda

L'Islanda non è un paese da visitare con i ritmi di una vacanza tradizionale. Le distanze sono importanti, gli hotel sono pochi e spesso costosi — soprattutto in alta stagione, quando una camera doppia può superare i 200 euro a notte — e le attrazioni si trovano disseminate lungo centinaia di chilometri di costa e altipiani. Il camper risolve questi problemi: è mezzo di trasporto, alloggio e cucina, tutto in pochi metri quadrati.

Percorrere la Ring Road (la Hringvegur, la Strada n. 1) richiede circa 10-14 giorni per chi vuole godersi le tappe senza fretta. Con un camper è possibile fermarsi ovunque: davanti a una cascata, accanto a una sorgente calda, in un campeggio con vista sul ghiacciaio Vatnajökull — il più grande d'Europa con i suoi 7.900 km² di superficie.

È giusto essere onesti: il camper in Islanda non è necessariamente l'opzione più economica. Sommando il noleggio giornaliero del mezzo al costo dei campeggi (15-20 euro a persona per notte), il budget può eguagliare o superare quello di un viaggio in auto con pernottamento in guesthouse. La scelta del camper non è dunque una questione di risparmio, ma di esperienza: la libertà di svegliarsi ogni mattina in un paesaggio diverso, di cucinare con vista su un fiordo, di inseguire l'aurora boreale senza vincoli di orario è qualcosa che nessun hotel può offrire. Chi invece cerca il massimo comfort a fine giornata potrebbe preferire la formula auto a noleggio più alloggio in struttura, un'alternativa altrettanto valida che consente di godersi cottage isolati e hot tub private dopo una giornata di esplorazioni.

Van, camper o motorhome 4x4? Come scegliere il veicolo giusto

La scelta del veicolo è il primo passo fondamentale. Le opzioni per il noleggio van in Islanda e il noleggio camper si dividono in tre categorie principali, ciascuna con vantaggi e limiti specifici.

Il van camperizzato è il mezzo più diffuso sull'isola. Si tratta di un furgone compatto dotato di letti, spesso con fornello e stoviglie a bordo ma senza bagno né doccia (per quelli si utilizzano i servizi dei campeggi). Un van in Islanda è ideale per coppie o viaggiatori che puntano ad agilità negli spostamenti e costi contenuti, ed è perfetto per chi intende restare sulla Ring Road e sulle strade asfaltate. Il lato meno confortevole è lo spazio: dormire in un materasso nel retro di un furgone per dieci giorni richiede un minimo di adattamento, soprattutto considerando il clima umido e le temperature notturne che anche in estate possono scendere sotto i 10 gradi.

Il camper vero e proprio — mansardato, puro o motorhome — offre bagno, cucina completa e riscaldamento autonomo. Gli operatori che noleggiano questo tipo di mezzo in Islanda sono meno numerosi rispetto a quelli che offrono van, e i prezzi sono più alti, ma il livello di comfort è decisamente superiore. È la scelta indicata per famiglie o per chi cerca spazio e autonomia totale.

Il camper o van 4x4 è la soluzione obbligata per chi vuole esplorare le Highlands e percorrere le F-roads, le piste di montagna accessibili esclusivamente con veicoli a trazione integrale per obbligo di legge. Il noleggio camper 4x4 in Islanda è la formula preferita da chi cerca l'avventura: attraversare guadi di fiumi glaciali, raggiungere le montagne colorate di Landmannalaugar o la valle nascosta di Þórsmörk sono esperienze possibili solo con un mezzo adeguato. Le F-roads aprono generalmente tra fine giugno e settembre, e le condizioni aggiornate sono consultabili sul portale road.is .

Chi possiede già un camper o un van di proprietà può valutare un'opzione alternativa: imbarcarlo sul traghetto dalla Danimarca (porto di Hirtshals) fino a Seyðisfjörður, sulla costa orientale dell'Islanda. La traversata dura circa due giorni e include una sosta alle Isole Faroe, un'occasione per aggiungere una tappa spettacolare al viaggio.

Cosa vedere in Islanda in camper: gli itinerari da non perdere

L'Islanda offre una concentrazione di paesaggi naturali che non ha eguali in Europa. Chi organizza un viaggio in camper può scegliere tra diversi itinerari in base al tempo a disposizione.

Il Circolo d'Oro è il percorso più classico e accessibile: include il Parco Nazionale di Þingvellir — dove le placche tettoniche americana ed europea si separano visibilmente — l'area geotermica di Geysir con il geyser Strokkur che erutta ogni 5-10 minuti, e la cascata Gullfoss, una delle più potenti dell'isola.

La costa sud offre una successione di meraviglie: le cascate Seljalandsfoss (dietro la quale è possibile camminare) e Skógafoss, la spiaggia di sabbia nera di Vík í Mýrdal con le sue colonne di basalto, e la laguna glaciale di Jökulsárlón, dove gli iceberg si staccano dal ghiacciaio Vatnajökull e galleggiano verso il mare.

Il nord è meno battuto ma altrettanto spettacolare: Akureyri, la capitale del nord, è vivace e accogliente; Húsavík è il punto di riferimento per il whale watching; il lago Mývatn offre paesaggi vulcanici surreali tra crateri, fumarole e formazioni di lava.

La penisola di Snæfellsnes, sulla costa occidentale, è spesso definita "l'Islanda in miniatura" perché concentra in pochi chilometri vulcani, scogliere, spiagge e villaggi di pescatori, dominata dal ghiacciaio Snæfellsjökull.

Per chi dispone di un camper 4x4, le Highlands rappresentano il culmine dell'avventura: Landmannalaugar con le sue montagne di riolite dai colori vivaci, Þórsmörk, e la caldera vulcanica di Askja nel cuore del deserto di lava.

Sicurezza e meteo: cosa sapere prima di partire

L'Islanda è un paese sicuro, ma il meteo è un fattore da non sottovalutare. Le condizioni atmosferiche cambiano con estrema rapidità, anche in piena estate: sole, pioggia, vento forte e perfino neve possono alternarsi nell'arco della stessa giornata. I venti islandesi sono particolarmente insidiosi: raffiche da 35 m/s (circa 130 km/h) non sono infrequenti, e durante le tempeste più intense si possono raggiungere i 45-50 m/s, quasi 200 km/h. In queste condizioni lo sportello di un camper aperto con noncuranza può diventare un pericolo concreto.

Il consiglio è di monitorare costantemente le condizioni attraverso il servizio meteorologico vedur.is e il portale safetravel.is , gestito dalla squadra islandese di ricerca e soccorso, che segnala allerte con anticipo di 24 ore indicando zona, orario e tipologia dell'evento. Chi viaggia in camper o in van per la prima volta dovrebbe considerare che l'Islanda — terra subartica anche in estate — non è il luogo ideale per la prima esperienza con questo tipo di mezzo. Un minimo di familiarità con la gestione del veicolo (carico e scarico acque, guida con vento laterale, manovre nei campeggi) rende il viaggio molto più piacevole e sicuro.

Noleggio camper in Islanda: consigli pratici per la prenotazione

Il camper Islanda noleggio richiede una pianificazione anticipata, soprattutto per l'alta stagione (da metà giugno a fine agosto). I veicoli più richiesti — in particolare i camper 4x4 — tendono a esaurirsi con mesi di anticipo: prenotare con almeno 4-6 mesi di preavviso è fortemente consigliato.

I requisiti standard sono: età minima di 23 anni (25 per i modelli più grandi), patente di guida valida e carta di credito intestata al conducente per il deposito cauzionale. Sul fronte assicurativo, oltre alla copertura base CDW (danni da collisione) è consigliabile aggiungere la SCDW (super copertura) e la protezione contro danni da sabbia e ghiaia, particolarmente utile sulle F-roads e nelle zone esposte ai detriti vulcanici.

Le tariffe variano in base alla stagione e al tipo di mezzo. Per un van camperizzato si parte da circa 120-150 euro al giorno in bassa stagione fino a 200-250 euro in piena estate; un noleggio camper 4x4 in Islanda con trazione integrale può arrivare a 280-350 euro giornalieri nel periodo di massima richiesta. I motorhome con bagno partono da 250 euro al giorno e possono superare i 400 euro in luglio e agosto.

Per confrontare le offerte delle diverse agenzie che operano sull'isola, verificare la disponibilità e filtrare per tipologia, periodo e numero di posti, è possibile consultare portali specializzati nel noleggio camper in Islanda che aggregano le proposte dei principali operatori, semplificando la ricerca e la prenotazione.

Campeggi, costi e vita on the road sull'isola

Dal 2015 in Islanda è vietato il campeggio libero con veicoli a motore. Chi viaggia in camper deve sostare esclusivamente nei campeggi autorizzati, che sono oltre 170 in tutta l'isola — molti dei quali aperti anche nella stagione invernale. La maggior parte offre servizi essenziali come bagni, docce calde e prese elettriche, con costi che si aggirano sui 15-20 euro a persona per notte.

La Camping Card Iceland è un investimento utile: con un prezzo fisso (circa 159 euro per nucleo, valida per 28 notti) consente l'accesso a una trentina di campeggi convenzionati, con un risparmio significativo per chi prevede molti pernottamenti.

Per la spesa alimentare, i supermercati Bónus e Krónan sono le opzioni più economiche. Si trovano nei centri principali come Reykjavík — raggiungibile in 45 minuti dall'aeroporto internazionale di Keflavík — Akureyri e Selfoss. È buona norma fare scorta prima di dirigersi verso le zone più remote: nelle Highlands le stazioni di rifornimento carburante sono quasi inesistenti, e partire con il serbatoio pieno è una regola da non dimenticare.

Per informazioni turistiche e pianificazione degli itinerari, il portale ufficiale visiticeland.com offre risorse complete e aggiornate. Chi viaggia nel periodo estivo potrà godere del sole di mezzanotte, con giornate di luce pressoché illimitata. Chi sceglie la bassa stagione — autunno e inizio primavera — ha la possibilità di assistere allo spettacolo dell'aurora boreale, resa ancora più intensa dall'assenza totale di inquinamento luminoso.

L'Islanda in camper non è semplicemente un viaggio: è un modo diverso di vivere il tempo, lo spazio e la natura. Con la giusta preparazione, il veicolo adatto e il rispetto per una terra tanto bella quanto imprevedibile, l'isola del ghiaccio e del fuoco diventa un'avventura accessibile a tutti, capace di lasciare ricordi che durano molto più a lungo della vacanza stessa.

















